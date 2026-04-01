名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「手羽先センセーション」に、1日限りの新メンバー・山本久美氏（58）が加入する。山本氏は名古屋の有名居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」のオーナーで、正式加入ではないものの、エープリルフール企画としてサプライズ加入が実現。アイドル衣装を身にまとった山本氏とメンバー6人の特別ショットも公開された。

山本氏は元小学校教諭で、2016年に急逝した夫で創業者の後を継ぎ、経営トップに就任。経営者としての経験はほぼ無く、「専業主婦から社長」と言う異例のキャリアで知られている。就任後は女性客や新規層を意識した店舗改革等を進め、売上は過去最高を更新（売上高100億円）するなど、再成長に成功。名古屋グルメブランドの顔的存在になり、中小企業の事業継承成功例としても注目されている。

昨年6月に新体制がスタートした同グループについて、山本氏は「昨年秋、本社にメンバーが来社してくれた時の印象がとても良く、“名古屋を盛り上げたい”と言う純粋な気持ちが伝わってきました。それに、手羽先センセーションというインパクト抜群のネーミングが面白い（笑い）。名古屋名物と結びついていて、地域色が強いから“名古屋愛”も強く感じられます」と絶賛。「地元発のカルチャー同士で組むことで、若年層との接点づくりや、名古屋発カルチャーの発信強化という意味で非常に意義のある企画だと感じた」とコラボに至った理由を明かし、「飲食とエンタメは親和性も高く、今回の取り組みが新しい価値創出につながれば」と願いを込めた。

“加入”の証としてアイドル衣装姿も披露したが「初めて衣装を見た時“可愛い”と思いました！まさか自分が可愛い側に立つとは思ってもいませんでした（笑い）」とコメント。「世界の山ちゃんは“名古屋めし”の代表格。一方、手羽先センセーションも名古屋を代表するアイドル。これは“手羽先×手羽先”＝地元カルチャーの掛け算であり、名古屋の今を発信する象徴的なコラボレーションとなるでしょう！」と締めくくった。