ＡＭＧホールディングス <8891> [東証Ｓ] が4月1日午前(09:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の15億円→17.2億円(前の期は14.4億円)に14.7％上方修正し、増益率が4.0％増→19.3％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.3億円→9.5億円(前年同期は8.2億円)に29.9％増額し、一転して15.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、第３四半期連結会計期間末において、営業利益及び経常利益が2025年５月14日に公表した通期連結業績予想を概ね達成しておりましたが、販売用不動産の売却（2026年３月31日引渡予定）及び、建設事業における工事の進捗に応じた売上高及び利益計上の見込みが不透明であったことから、通期業績予想の修正を見送っておりました。しかし、販売用不動産の引渡しが３月31日に無事完了し、第４四半期連結会計期間において、建設事業では受注工事の進捗が順調に推移し、また、不動産開発事業では販売戸数及び粗利益の実績が当初予想を上回ったことから、2026年３月期の通期連結業績予想を上方修正することといたしました。 ※上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。

