【2026年4月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
心のままに動く
・全体運
隠者スイッチが入りそう。“みんなと一緒”、“私たちは仲良し”ムーブに疲れてしまうのです。言っていることは素晴らしいけれど、非常にうそくさい。「これじゃない」感が強まっていくでしょう。あなたが見抜いている通り、全ては表面的なつながりで、中身は空虚です。何かの拍子で利害バランスが崩れたら、あっという間に崩壊していくはず。
というわけで、感じよく、ノーサンキューでいきましょう。相手のメンツをつぶさない程度に付き合い、程よくフェードアウト、変わりものポジションに収まって。群れない、同化しないことで、自分が本当にやるべきことが見えてくるはず。同じ一匹ライオン風な人とは、つかず離れずで、付き合えるでしょう。
・社交運
人数を数えられる場所では、おとなしくしたがっておきましょう。そこで、異端児、身勝手な人になるのは、リスクが高過ぎます。人間観察のスキルを高めていくチャンスと考えて。仕事は、立候補、自薦でチャンスをつかめそう。オフは、開放感があるスポットへ。水平線、地平線、見上げるように高い天井を見に行くなんてよさそう。金運は、貯める仕組みを作りましょう。貯金や積立をスタートさせて。滝行、写経、座禅などで心を鎮めるのも◎。
・恋愛運
恋は、勢い任せで。知り合ったばかりでも、波長が合えば、すぐに仲良くなれるし、長い付き合いでもふとした瞬間に「もういいや」になりそう。大事なのは、流れを一方通行にすることだけ。進んだら戻らないこと。
ラッキーポイント……すみれ色、デニム、サングラス、競技場
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）多様化と個別化
心のままに動く
・全体運
隠者スイッチが入りそう。“みんなと一緒”、“私たちは仲良し”ムーブに疲れてしまうのです。言っていることは素晴らしいけれど、非常にうそくさい。「これじゃない」感が強まっていくでしょう。あなたが見抜いている通り、全ては表面的なつながりで、中身は空虚です。何かの拍子で利害バランスが崩れたら、あっという間に崩壊していくはず。
・社交運
人数を数えられる場所では、おとなしくしたがっておきましょう。そこで、異端児、身勝手な人になるのは、リスクが高過ぎます。人間観察のスキルを高めていくチャンスと考えて。仕事は、立候補、自薦でチャンスをつかめそう。オフは、開放感があるスポットへ。水平線、地平線、見上げるように高い天井を見に行くなんてよさそう。金運は、貯める仕組みを作りましょう。貯金や積立をスタートさせて。滝行、写経、座禅などで心を鎮めるのも◎。
・恋愛運
恋は、勢い任せで。知り合ったばかりでも、波長が合えば、すぐに仲良くなれるし、長い付き合いでもふとした瞬間に「もういいや」になりそう。大事なのは、流れを一方通行にすることだけ。進んだら戻らないこと。
ラッキーポイント……すみれ色、デニム、サングラス、競技場
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)