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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が会社員の融資の限界を覆す！『サラリーマンでも不動産融資は思っている以上に借りられる！融資を受けるために知っておくべき与信枠の目安について教えます！』

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『サラリーマンでも不動産融資は思っている以上に借りられる！融資を受けるために知っておくべき与信枠の目安について教えます！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、融資に対する一般的な誤解を整理し、その構造を体系的に解説している。



木村氏が最初に指摘するのは、「年収が低いと融資は受けられない」という思い込みである。多くの人は住宅ローンの感覚で年収倍率を基準に考えてしまうが、不動産投資は賃貸事業として扱われるため、評価軸そのものが異なる。



実際の融資判断では、年収だけでなく物件の収益性や資産価値、さらには借り手の背景まで含めて評価される。金融機関ごとに基準が大きく異なり、同じ条件でも結果が変わる点が重要である。



中盤では、融資の根幹となる評価ロジックが示される。1つは土地と建物の価値から算出する資産評価、もう1つは家賃収入を基にした収益評価である。この2つのバランスが、融資の可否や規模に直結する構造となっている。



一方で、物件選びによって将来の融資余力が変わる点にも言及される。特定の物件は一見すると取得しやすいが、評価上は弱く、次の融資に影響するケースもある。ここに気づけるかどうかで、投資の継続性は大きく変わる。



また、与信枠の考え方についても整理される。借りられる可能性のある上限と、実際に金融機関が貸し出す金額は一致しない。案件ごとの評価や実績の積み重ねによって、段階的に広がっていく仕組みである。



後半では、属性の違いによる戦略の分岐が示される。条件が整ったケースでは収益性を軸に大きな融資が成立する一方、そうでない場合でも小規模な投資から実績を積み上げることで、次の融資につながる構造が説明される。



特に印象的なのは、少額物件から始めて実績を作り、その後に規模を拡大した具体例である。小さな取引であっても、金融機関にとっては重要な評価材料となり、次の判断に影響する。



全体を通じて示されるのは、「年収」という単一の指標ではなく、複数の要素を組み合わせた総合評価という視点である。融資の仕組みを理解することで、見えてくる選択肢は確実に増えていく。どの金融機関を選ぶか、どの物件を取得するかによって、結果は大きく変化する。その具体的なロジックや事例は、動画内でより具体的に語られている。