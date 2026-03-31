BTSの新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、7度目のビールボード・トップに立った。30日に発表した予告記事で、メインアルバムチャート（4月4日付）で、1位になったという。

今回のアルバムは、1週間で64万1000ユニットを記録した。14年12月にユニット集計が導入されて以来、グループのアルバムの週間成績としては最高数値となった。

韓国のメディアは31日、BTSの快挙を大きく報じた。スポーツ東亜は「7度目の世界制覇。世界の音楽市場の歴史に新たな1ページを刻んだ」と報じた。スポーツワールドは「待ち望んだ王様の帰還」のタイトルで詳報した。

ビルボードは「64万1000枚のアルバムユニットのうち、53万2000枚は、純粋なアルバム販売枚数（実物およびデジタル購入枚数）」と伝えた。

「ARIRANG」は、オリコン週間チャート4冠、英国オフィシャルチャートで1位、フランス（SNEP）とオーストラリア（ARIA）チャートでもトップになった。他に、ドイツの公式音楽チャートでは、グループとして初めてアルバムとシングルの両方で1位を同時獲得した。