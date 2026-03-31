majiko、ドラマ『惡の華』ED曲に新曲「クライクライ」が起用＆配信リリース決定
majikoが、4月9日より放送開始となるテレ東系ドラマ『惡の華』のエンディングを担当することを発表した。
エンディング曲「クライクライ」は、人の心の内を写した楽曲とのことで、majikoのヒリヒリとした歌声が合わさることで、『惡の華』の世界観を忠実に表現した楽曲になったという。本楽曲は、ドラマの放送に合わせて4月9日より各種音楽配信サイトにて配信される。
なおmajikoは、同クールでTVアニメ『メイドさんは食べるだけ』のオープニング主題歌も担当しており、4月クールはドラマとアニメのダブルタイアップとなる。
◾️「クライクライ」
2026年4月9日（木）リリース
配信：https://lnk.to/Kuraikurai
※ドラマ『惡の華』ED曲
◾️テレ東系ドラマ『惡の華』
▼放送局・放送日時
テレ東系 2026年4月9日（木）スタート 毎週木曜 24:00〜24:30
BSテレ東 2026年4月15日（水）スタート 毎週水曜 24:00〜24:30
▼配信
ディズニープラス 各話放送後から見放題独占配信
TVer、ネットもテレ東、Lemino 見逃し配信
▼スタッフ・キャスト
原作：押見修造「惡の華」（講談社「別冊少年マガジン」所載）
脚本：目黒啓太 / たかせしゅうほう
監督：ヤング ポール / 井口昇
主題歌：ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
プロデューサー：漆間宏一 / 涌田秀幸
主演：鈴木福 あの
出演：井頭愛海 須藤千尋 /中西アルノ（乃木坂46）
長谷川朝晴 中越典子 紺野まひる 堀部圭亮
雛形あきこ ほか
▼Info
公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/akunohana/
公式X：@tx_akunohana（https://x.com/tx_akunohana）
公式Instagram：@tx_akunohana（https://www.instagram.com/tx_akunohana）
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