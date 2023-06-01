勝ち続けている側が、まさかの「均衡論」を口にした。ドジャースは２６日（日本時間２７日）から２９日（同３０日）までの本拠地ダイヤモンドバックス３連戦をスイープし、連覇チームらしい勝負強さで開幕３連勝。そんな快進撃の最中、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」がクローズアップしたのは、グッゲンハイム・ベースボールの実質的トップで球団オーナーを務めるマーク・リチャード・ウォルター氏（６５）の犇津携言瓩世辰拭

圧倒的な資金力と戦力で他球団をのみ込み、球界の「悪役」として見られている当事者が、あえて「公平性」や「均衡」に踏み込んだ意味は重い。勝者の余裕なのか、それとも批判の矛先をかわすための先制的なメッセージなのか――。発言の原典は、地元有力紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者による報道だ。

ウォルター氏は「お金があれば勝てる。でも、いつも勝てるわけじゃない。ある程度の均衡が必要だ」との趣旨を語り、ＭＬＢ全体の競争力バランスにまで踏み込んだ。ワールドシリーズ２連覇中で、しかも今季も３連覇候補の大本命に挙げられ、その余りの強さとやっかみから昨今は「ヒール」扱いまでされている常勝軍団のオーナーから飛び出しただけに、波紋が広がるのも当然だろう。

もちろん、これを額面通りの猯票曳言瓩箸靴銅け取るのは早計かもしれない。ドジャースは繰り延べ払いなどを駆使しつつも、なお現状の為替レートベースで約３億２２００万ドル（約４８３億円）の高額年俸を抱える。一方で同基準ではメッツが約３億５７００万ドル（約５３６億円）で上回るとされ、ウォルター氏の言葉には「自分たちだけが悪者ではない」というけん制球の響きもある。

２０２６年１２月１日午後１１時５９分（米国東部時間）の労使協定失効を見据え、サラリーキャップ導入論が再燃する中だけに余裕の裏返しか、それとも逆の見方をすれば「悪役」らしい先制パンチとも受け止められる。いずれにせよ開幕３連勝の裏で、ドジャースは早くもグラウンド外でも主役になっている。