倖田來未、第2子妊娠「母子ともに健やかに過ごしております」 ツアー延期＆イベント出演は辞退へ【報告全文】
歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトを更新。第2子の妊娠を発表した。
【写真】妊娠発表の日には…ラジオ出演を果たしていた倖田來未
サイトでは「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と報告。
その上で「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と呼びかけている。
倖田は1982年11月13日生まれ、京都府出身。2000年11月、「TAKE BACK」にて全米デビュー。同曲で同年12月に日本デビューを果たす。映画『キューティーハニー』の主題歌となった「LOVE & HONEY」で、“エロカッコカワイイ”の代名詞的存在となり、10代女性を中心に人気が急上昇。05年、06年に発売したベストアルバムは、いずれも100万枚を超えるセールスを記録。また、05年12月から、12週連続でシングルを発売し話題に。同年末、『第47回日本レコード大賞』受賞、『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2006年〜09年までベストジーニスト賞を4年連続受賞、08年にはネイルクイーン 「アーティスト部門」の3年連続受賞など、アーティスト活動のみならず、ファッションアイコンとしても活躍。プライベートでは、2011年12月にBACK-ONのKENJI03と結婚。12年7月に、第1子男児を出産した。
■報告全文
弊社所属アーティスト 倖田來未に関するご報告
平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。
今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。
公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
【開催延期となる公演】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」
2026年6月19日（金）初日公演を含む、全日程を延期とさせていただきます。
【出演辞退となるイベント】
2026年4月25日（土）
「ジゴロック2026 supported by ニカソー」
2026年5月30日（土）
「GREEN FLASH Fes 2026」
【チケットの払い戻しおよび選考について】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」のチケット払い戻し詳細につきましては、近日中に公式サイトおよびファンクラブにて改めてご案内いたします。お手持ちのチケットご購入時の情報等は大切に保管いただけますようお願い申し上げます。
現在当落発表待ちの「倖田組／KK App 2次抽選先行」、および現在受付中の「オフィシャル抽選先行」に関しましては、誠に恐縮ながら全申し込みを落選処理とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです。
2026年3月30日
エイベックス・マネジメント株式会社
【写真】妊娠発表の日には…ラジオ出演を果たしていた倖田來未
サイトでは「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と報告。
倖田は1982年11月13日生まれ、京都府出身。2000年11月、「TAKE BACK」にて全米デビュー。同曲で同年12月に日本デビューを果たす。映画『キューティーハニー』の主題歌となった「LOVE & HONEY」で、“エロカッコカワイイ”の代名詞的存在となり、10代女性を中心に人気が急上昇。05年、06年に発売したベストアルバムは、いずれも100万枚を超えるセールスを記録。また、05年12月から、12週連続でシングルを発売し話題に。同年末、『第47回日本レコード大賞』受賞、『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2006年〜09年までベストジーニスト賞を4年連続受賞、08年にはネイルクイーン 「アーティスト部門」の3年連続受賞など、アーティスト活動のみならず、ファッションアイコンとしても活躍。プライベートでは、2011年12月にBACK-ONのKENJI03と結婚。12年7月に、第1子男児を出産した。
■報告全文
弊社所属アーティスト 倖田來未に関するご報告
平素は弊社所属アーティスト 倖田來未を温かく応援いただき、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております。
今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました。
公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
【開催延期となる公演】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」
2026年6月19日（金）初日公演を含む、全日程を延期とさせていただきます。
【出演辞退となるイベント】
2026年4月25日（土）
「ジゴロック2026 supported by ニカソー」
2026年5月30日（土）
「GREEN FLASH Fes 2026」
【チケットの払い戻しおよび選考について】
「Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜」のチケット払い戻し詳細につきましては、近日中に公式サイトおよびファンクラブにて改めてご案内いたします。お手持ちのチケットご購入時の情報等は大切に保管いただけますようお願い申し上げます。
現在当落発表待ちの「倖田組／KK App 2次抽選先行」、および現在受付中の「オフィシャル抽選先行」に関しましては、誠に恐縮ながら全申し込みを落選処理とさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです。
2026年3月30日
エイベックス・マネジメント株式会社