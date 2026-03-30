『日本三國』予告映像公開で豪華な追加キャスト発表
テレビアニメ『日本三國』（4月放送）の追加キャストが発表され、堀内賢雄、梅田修一朗、咲野俊介、村瀬歩が出演する。また、エンディング・テーマはLeinaの「誓い」に決定し、主題歌を使用した第3弾予告が公開となった。
【動画】豪華な追加キャスト！公開された『日本三國』予告映像
■閉伊弥々吉役：堀内賢雄
作品は重厚で、『何故人は戦わなくてはならないのか、、』深く考えさせられ、ドラマに引き込まれていきます。ワタシは役者冥利に尽きるキャラクターをいただき、夢のような収録の時間をいただきました。皆様と完成を楽しみたいと思います。
■長尾武兎惇役：梅田修一朗
このたび長尾武兎惇の声を任せていただくことになりました、梅田修一朗です。魅力的な登場人物ばかりの『日本三國』。過酷な日常、戦いが描かれる中でユーモアもあり、印象的なシーンがたくさんあります。武兎惇……に限らず聖夷のみなさんは人格だけじゃなく名前も個性的。なかなか忘れられない人ばかりではないでしょうか。輪島総帥への、そして長尾武兎惇への愛をもって演じさせていただきます！以後、お見知りおきをっス。
■九羅亜輝威役：咲野俊介
原作を夢中で一気読みそこには、現代の日本人が忘れてしまっているギラギラ沸々とした感情が溢れていました。聖夷の九羅亜輝威、とんでもない荒くれ者でありながら情に深く義に篤い、愛すべきキャラクターです。TVアニメ『日本三國』お楽しみに。
■平殿継役：村瀬歩
平殿継の声を担当させていただきます。原作を読んだ際の衝撃は筆舌に尽くしがたいです。予想できない展開、キャラクター、人間ドラマ…どこまでどう考えられて組み立てられてるのか松木先生の才能に心震えました。アニメでもその世界観を表現できる一助となれるよう励んでおります。是非楽しみにお待ちください！
三角青輝：小野賢章
阿佐馬芳経：福山潤
東町小紀：瀬戸麻沙美
龍門光英：山路和弘
賀来泰明：中村悠一
平殿器：長嶝高士
藤3世：木村太飛
輪島桜虎：津田美波
閉伊弥々吉：堀内賢雄
長尾武兎惇：梅田修一朗
九羅亜輝威：咲野俊介
平殿継：村瀬歩
ナレーション：潘めぐみ
【動画】豪華な追加キャスト！公開された『日本三國』予告映像
■閉伊弥々吉役：堀内賢雄
作品は重厚で、『何故人は戦わなくてはならないのか、、』深く考えさせられ、ドラマに引き込まれていきます。ワタシは役者冥利に尽きるキャラクターをいただき、夢のような収録の時間をいただきました。皆様と完成を楽しみたいと思います。
このたび長尾武兎惇の声を任せていただくことになりました、梅田修一朗です。魅力的な登場人物ばかりの『日本三國』。過酷な日常、戦いが描かれる中でユーモアもあり、印象的なシーンがたくさんあります。武兎惇……に限らず聖夷のみなさんは人格だけじゃなく名前も個性的。なかなか忘れられない人ばかりではないでしょうか。輪島総帥への、そして長尾武兎惇への愛をもって演じさせていただきます！以後、お見知りおきをっス。
■九羅亜輝威役：咲野俊介
原作を夢中で一気読みそこには、現代の日本人が忘れてしまっているギラギラ沸々とした感情が溢れていました。聖夷の九羅亜輝威、とんでもない荒くれ者でありながら情に深く義に篤い、愛すべきキャラクターです。TVアニメ『日本三國』お楽しみに。
■平殿継役：村瀬歩
平殿継の声を担当させていただきます。原作を読んだ際の衝撃は筆舌に尽くしがたいです。予想できない展開、キャラクター、人間ドラマ…どこまでどう考えられて組み立てられてるのか松木先生の才能に心震えました。アニメでもその世界観を表現できる一助となれるよう励んでおります。是非楽しみにお待ちください！
三角青輝：小野賢章
阿佐馬芳経：福山潤
東町小紀：瀬戸麻沙美
龍門光英：山路和弘
賀来泰明：中村悠一
平殿器：長嶝高士
藤3世：木村太飛
輪島桜虎：津田美波
閉伊弥々吉：堀内賢雄
長尾武兎惇：梅田修一朗
九羅亜輝威：咲野俊介
平殿継：村瀬歩
ナレーション：潘めぐみ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優