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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が会社員の成功事例を分析！『初心者でも結果を出せる人と出せない人の違いとは！？不動産投資での成功者の事例から学ぶスタート戦略を紹介します！』

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『初心者でも結果を出せる人と出せない人の違いとは！？不動産投資での成功者の事例から学ぶスタート戦略を紹介します！』では、会社員でも実際に結果を出している具体的な事例が複数示されている。



まず1つ目は、40代会社員が三重県松阪市で購入した中古アパートだ。価格は約8,000万円、築20年超、16室中14室が入居している。表面利回りは11.8%前後で、家賃収入は月約80万円。融資返済は約43万円で、毎月30万円前後の手残りが発生している。



さらに特徴的なのは土地の広さで、約2,400㎡という規模を持つ。路線価でも約5,700万円、実勢では7,000万～8,000万円規模とされ、建物価値が下がっても土地の評価が残る構造となっている。実際に、会社員という立場からでもこのような収益と資産性を両立した取得が成立している。



2つ目は、宮城県仙台市で約1,500万円の4戸アパートを購入した事例である。利回りは約10%。初回は約300万円の頭金を入れているが、これは単なる資金投入ではない。



信用組合の融資条件を踏まえ、「1回目は頭金が必要でも、実績を作れば2回目以降はフルローンが狙える」という前提で行われたものだ。実際に、小規模物件で取引実績を作ることで、その後の融資条件に繋げる形となっている。



3つ目は、50代会社員が神奈川県横須賀市で取得したケースだ。築50年超の物件で、価格は約3,000万円台、利回りは約13%。既に保有していた区分マンション（担保評価約600万円）を共同担保として活用し、フルローンでの購入を実現している。



さらに、この取得は法人で行われている。法人として賃貸収入の実績を作ることで、今後の融資判断において有利な状態を築いている。個人の属性だけに依存せず、事業として評価される土台を整えている点が特徴だ。



これらはいずれも特別な立場の人ではなく、会社員としてスタートした事例である。価格帯やエリア、築年数もそれぞれ異なるが、実際に複数の形で成立している点に共通性がある。条件や手法は異なるが、現実としてこのような結果が多数出ていることが事例とともに示されている。