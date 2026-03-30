ステーキロッヂ、“他店”の「期限切れクーポン」で特典提供　スーパーやドラッグストアのクーポンも対象に

株式会社B級グルメ研究所は、同社が運営する「ステーキロッヂ」および「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ」において、2026年4月4日（土）から「クーポン復活祭」を実施する。

【画像】期限切れクーポンで無料になるトッピング各種はこちら

同キャンペーンでは、期限切れのクーポン券を店舗に持参すると、トッピング1品またはソフトドリンク1杯が無料で提供される。対象となるクーポンは同店発行のものに限らず、スーパーやドラッグストアなど飲食店以外で発行されたものも利用可能。ただし、デジタルクーポンは対象外となる。

対象店舗は、「ステーキロッヂ」渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店のほか、「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ」秋葉原電気街口店の計6店舗。実施期間は、2026年4月4日（土）から4月12日（日）まで。

〈「クーポン復活祭」概要〉

■期間

2026年4月４日（土）〜4月12日（日）

■提供店舗

・ステーキロッヂ

渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店

・肉と炒め野菜 ステーキロッヂ

秋葉原電気街口店

■内容

期限切れクーポン券持参でトッピング1品またはソフトドリンク1杯が無料になる

■細則

・どんなクーポン券でも期限切れであれば利用可能

・デジタルクーポンは対象外とし、引き換え可能なクーポンのみ使用可能

・1人1回の来店で1クーポンまでの利用が可能

・注文時に期限切れのクーポンをスタッフへ