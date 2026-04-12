ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が１２日、自身のインスタグラムを更新。『３２ちゃい』として「本日、３２歳の誕生日を迎えることができました」と報告した。時間の流れが速くなったと感じる年齢になってきたといい「『ぼーっと生きてたら、すぐ歳老いるんやろなぁ』なんて考える今日この頃」と藤浪。「そんな中でも、良い事も悪い事も沢山経験しながら。大人らしく、紳士に、そして少年の心を忘れずに。よい３０代前半を過ごしてい