現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが前者のホームで対戦した。この上位対決に、上田と渡辺が揃ってスタメン出場したフェイエノールトは、13分にチャンスを作る。左FKに上田が頭で合わせるも、上手くミートできない。それでもその５分後に先制に成功。ハジ・ムサの右CKに反応した上田が、高打点の豪快なヘディングシ