ファミマの冷凍オムライスが進化！名店「ラケル」監修、卵の厚みが1.8倍超＆具材も本格的な味わい
【モデルプレス＝2026/03/30】ファミリーマートでは、人気オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」をリニューアルし、3月31日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。
【写真】ファミマ、銀座コージーコーナーと初コラボ
今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」に徹底してこだわり、徹底した品質改善による美味しさの底上げを目指した。一枚ずつ丁寧に焼き上げたオムライス用卵は、従来比1.8倍を超える厚みを誇り、柔らかくふわっと食感を向上させることで満足感を実現している。
また、中身のチキンライスも、ベーコンとバター風味ソースを加え、店の本格的な味わいに一層近づけた。特製トマトソースと半熟卵風ソースが絡み合い、専門店の味を表現。電子レンジで温めるだけで、ふわっとした卵の食感と豊かな風味を楽しめる。監修元の「ラケル」の「おうちで専門店の味を楽しんでほしい」という想いが形になった一品だ。（modelpress編集部）
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◆冷凍オムライス刷新、ふわっと卵で美味しさ再定義
今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」に徹底してこだわり、徹底した品質改善による美味しさの底上げを目指した。一枚ずつ丁寧に焼き上げたオムライス用卵は、従来比1.8倍を超える厚みを誇り、柔らかくふわっと食感を向上させることで満足感を実現している。
◆チキンライスと特製ソースが織りなす本格的な味わい
また、中身のチキンライスも、ベーコンとバター風味ソースを加え、店の本格的な味わいに一層近づけた。特製トマトソースと半熟卵風ソースが絡み合い、専門店の味を表現。電子レンジで温めるだけで、ふわっとした卵の食感と豊かな風味を楽しめる。監修元の「ラケル」の「おうちで専門店の味を楽しんでほしい」という想いが形になった一品だ。（modelpress編集部）
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