【Evo Legends Live】 4月29日 開催予定

格闘ゲームのプロゲーマー・ウメハラこと梅原大吾選手とMenaRD選手による「ストリートファイター6」での10先が開催決定したことが、REJECT公式およびEvo（Evolution Championship Series）の公式Xによるアナウンスによって明らかとなった。

事の発端は2025年2月にMenaRD選手がXで投稿した“果たし状”ともとれるポスト。ウメハラ選手もこれに反応し「やる気」と語る配信動画が公開されていた。

あれから約1年。格闘ゲームファン待望の1戦がついに実現することとなる。

今回の対決については、4月29日に行なわれる「Evo Legends Live」の一環として実施され、ウメハラ選手主催のイベント「獣道」の10先ルールで開催。「獣道」は因縁のあるプレーヤー同士によって、お互いの優劣をはっきりさせることを目的とした10先イベントで、過去にはウメハラ選手とときど選手による激闘など、格闘ゲーム史に残る名勝負が多数行なわれてきた。

なお、ウメハラ選手は「獣道」では過去無敗。一方、MenaRD選手は「EVO Japan」2024、2025を連覇するなど、現在「ストリートファイター6」におけるトッププレーヤーの1人。この対決で新たな伝説がまた1つ誕生するのか、世紀の1戦に注目したい。