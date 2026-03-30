目黒蓮、カナダで盛大に1人でスベる 内村光良＆天海祐希が日本から励ます
『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた『キリンビール 晴れ風』のブランド初フルリニューアル「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に参加した。
【写真】爽やか…中継先で笑顔をみせる目黒蓮
日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。
イベントでは、リニューアルした『晴れ風』をお題にそって表現することに。目黒が引いたお題は“感動を全身を使って表現してください”という内容だった。目黒は「カナダで1人でスベりたくない…」と不安そうな表情を見せながらも、投球フォームから最後の決めポーズで内村からカナダに渡る際に伝えられたという「You can do it！」という言葉を披露。日本の会場では、オンラインでも果敢に挑戦した目黒の勇気に拍手が起きていたが、カナダまでは通じず。内村らが励ましたが、ガックリの目黒は「カナダのスタッフさんにはスベってます」と嘆いていた。
【写真】爽やか…中継先で笑顔をみせる目黒蓮
日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。