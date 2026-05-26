電通は5月20日、全国の15〜69歳の男女8250人を対象に実施した「新聞メディアの価値調査」の結果を発表した。新聞は教養性や理解促進の面で役割を担うだけでなく、SNS全盛期において時事問題を発信する際の情報源にもなっていることが確認された。知識・教養などリベラルアーツに対する意識（出典：電通）調査では、新聞を含むマスメディア4媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌）に加え、ポータルサイトやニュースサイト、動画サービ