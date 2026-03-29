お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が29日に音声プラットフォーム「Voicy（ボイシー）」を更新し、自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」が“苦戦”している件について言及した。

27日から公開がスタートした同作品だが「初日の動員数に関しては前作よりは良くなかったです。前作は1位が『鬼滅の刃』で2位が『ポケモン』で、プペルは3位スタートだったのですが、今回は4位スタートです」と、前作と比べて“苦戦”していると報告。

また「言うのは恥ずかしいし、みっともないので言いたくないんですけど。映画の公開前から、今もですね。怖くて怖くて…まともに寝られてないんですね。寝て20分とか30分とかで。食欲もないんですけど、食べないと倒れちゃうので、強引に詰め込んでいる状態です」と明かした。

それでも、前作より今作の方が観客の満足度は高いといい「あとは届けるだけなので、ここからは口コミ戦だと思います。皆様の感想が最も集客につながると思いますので、どうか力を貸してください」とし、やれることは全てやると“巻き返し”を誓っていた。