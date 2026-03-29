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【爆笑】シニア柴犬のためにペット用階段を買った結果…予想を裏切る使い道に飼い主タジタジ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【絶望】柴犬に階段トレーニングした結果ｗ」と題した動画を公開しました。動画では、シニア期に入ったまめたろうのために購入したペット用階段をめぐる、予想外の展開が収められています。



まめたろうがベッドの上り下りで足を痛めないようにと、ペット用階段を購入した父ちゃん。購入当初は全く使えなかったまめたろうですが、現在はすっかり慣れた様子を見せています。しかし、本来の目的とは異なり、階段は遊び道具になってしまいました。逆に階段のせいで足を痛めないか心配になるほど、元気いっぱいに飛び跳ねて遊ぶまめたろうの姿に、父ちゃんも思わず「もうやめて…」と止めに入ります。



それでも、9歳になってもまめたろうが元気な姿を見せてくれることが嬉しい父ちゃんは、思わずまめたろうを力強くハグ。激しい遊びに父ちゃんがダウンしてしまうほど、階段を使った遊びを全力で楽しむまめたろうですが、普段の様子は少し違うようです。



ベッドで横になる父ちゃんのそばに行きたいまめたろう。父ちゃんが「おいで」と呼びかけますが、すぐ横に階段があるにもかかわらず、全く使おうとしません。ウロウロすること数分、ついに階段を使うのかと思いきや、助走をつけて自力でベッドに飛び乗ってしまいました。せっかくの階段を使わないまさかの行動に、「階段使っとらんやないかーい」と痛快なツッコミが入ります。



ようやく父ちゃんの横に行けて、満面の笑みを浮かべるまめたろう。一応階段は使えるようになったし、元気なうちはまぁいいか、と優しく見守る父ちゃんでした。まめたろうの無邪気な姿と、父ちゃんとの愛情あふれるやり取りにほっこりさせられるエピソードです。