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『ボロ戸建ては結局儲かる！今後の不動産市場で大注目の中古戸建て投資について解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、空き家問題の裏側にある市場構造を解き明かしている。

注目すべきは、いわゆる「大相続時代」という前提だ。高齢化の進行により、今後は住宅の相続が連続的に発生し、市場には多くの戸建てが流入する。この現象は一般的にリスクとして語られるが、木村氏はむしろ構造的な歪みに着目する。

多くの空き家は「貸せる状態」に至っていない。遠方に住む相続人が管理できず、修繕コストや心理的負担から放置されるケースが重なる。その結果、物件は存在しても供給として機能していない状態が続いている。

一方で、賃貸需要は別の形で存在する。特にファミリー層においては、集合住宅ではなく戸建てを求める動きが一定数あり、この需要は全国的に広がりを見せる。ここで生じるのが「物件は多いが、貸せる戸建ては少ない」という非対称な市場である。

動画中では、このギャップこそが本質であると整理されている。空き家の増加と賃貸需要の存在は矛盾しない。問題は供給の質であり、再生された戸建ての不足にあるという指摘だ。

さらに、制度面の変化も見逃せない。低価格帯の物件に対する仲介環境が整備されたことで、従来は流通しにくかった戸建てにも光が当たり始めている。これにより市場の流動性は徐々に高まりつつある。

具体的な事例では、低価格で取得した戸建てを適切に修繕し、賃貸として運用することで高い収益性を確保したケースが紹介されている。取得と改修のバランスによって収益構造が大きく変わる点は、実務的な示唆として印象的である。

またアフタートークでは、地方物件の判断基準についても触れられている。特に離島や人口減少が進むエリアでは、需要や流動性の観点から慎重な見極めが必要とされる。一方で、地方都市やその周辺では依然として成立するケースが多く、地域差の重要性が強調されている。

全体を通じて浮かび上がるのは、「空き家が多い＝機会がない」という単純な図式ではないという点である。市場は一枚岩ではなく、供給と需要のズレが新たな余地を生んでいる。

その構造をどのように捉えるかによって、見える景色は大きく変わる。本編では、このズレの具体像と背景が多角的に整理されている。

YouTubeの動画内容

00:00

大相続時代と空き家増加の前提
03:00

空き家が放置される構造的要因
11:00

戸建て賃貸需要と供給不足
20:00

低コスト再生による収益性

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