フジテレビの新情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00、初回のみ前7・30）が29日、初回放送を迎えた。

「月曜につながる」をテーマにしたニュース情報番組で、MCには俳優の谷原章介（53）が就任。「オズワルド」伊藤俊介（36）がスペシャルキャスターを務める。進行は同局の鈴木唯アナウンサー（32）が務める。

谷原は27日まで放送していた「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）でメインMCを担当。前番組「めざまし8」から5年間、同局の平日朝の顔を務めてきた。伊藤は情報番組キャスターは初挑戦となる。

オープニングで、笑顔で登場した3人。谷原が「 さあ、いよいよ日曜日、『SUNDAYブレイク.』が始まりますよ」とあいさつ。「伊藤さん、鈴木さん」と振ると、伊藤は「はい、まだドッキリだと思ってます」と本音をポロリ。鈴木アナは「ドッキリではありませんが、よろしくお願いします」と笑顔で応じた。

オープニングタイトル後、谷原は改めて「おはようございます！新番組『サンデー・ブレイク』、3月29日日曜日スタートいたしました。司会の谷原章介です。よろしくお願いいたします！」とあいさつ。

鈴木アナに「呼び方なんですけど、鈴木さん、唯ちゃんどっちがいいですか？」と質問。鈴木アナは「どちらでも！唯ちゃん」と応じると、谷原は「じゃあ、唯ちゃんで。伊藤さんはオズワルドでいい？」とにやり。伊藤が「オズワルドじゃない、いないのよ、相方が。伊藤でいいです」とツッコミ、笑いを誘った。

さらに、伊藤は「“遅刻”のイメージが僕、あると思うんで。本当に絶対に遅刻しないようにしようって思ってたんですけど、打ち合わせの時にスタッフさんに“遅刻しないでくださいよ〜”って言われて、“あ、これどっち？”って思って。でももう大丈夫です。もう、この番組を機に生まれ変わろうと思って」と気合十分。

谷原は「皆さま、ゆっくり休日過ごされたい方、そしてこれからお出かけの方、様々いらっしゃると思いますけれども、この番組で、そんな皆さんが来週から何か1つでも楽しい、ちょっと楽しみだなぁなんて思えるような情報届けてまいりますので、どうかどうか末長くよろしくお願いいたします」と頭を下げた。

同枠は22日まで政治討論番組「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）を放送。前番組のトーク番組「ボクらの時代」（日曜前7・00）もこの日終了し、両番組の2時間枠で新たな情報として放送される。