3月22日、元タレントの坂口杏里がコンビニエンスストアで、約300円のサンドイッチ1個を万引きしたとして現行犯逮捕された。現在も勾留中だというが、この騒動を受けて坂口が直近で働いていた職場のオーナーが口を開き、話題となっている。

事件が発生したのは、東京・八王子市のコンビニ。万引きに気付いた店員が通報し、坂口は駆けつけた警察官に逮捕された。本人は容疑を認めているという。

「2008年に芸能界デビューした坂口さんは、実母で女優の故・坂口良子さんとバラエティ番組に出演するなど“2世タレント”として話題を呼んでいました。しかし良子さんが他界してからは、AV女優に転身。その後芸能界を引退すると、キャバクラなど夜職を転々としていました」（芸能ジャーナリスト）

その中でも直近まで働いていたのが、新宿2丁目のゲイバーだ。バーのオーナーを務めるウヅちゃんが配信しているTikTokでは度々坂口とのツーショットが配信されていた。

同オーナーは、坂口の逮捕を受けてTikTokを更新し言及。複雑な心境を吐露していたと、前出の芸能ジャーナリストは語る。

「配信を見ている一般の方から『杏里が捕まったぞ、助けてやれよ』という質問に回答したウヅちゃんさん。『ぼくがどうのこうのすることではない』と神妙な面持ちで回答。さらに『留置所にも行ってやろうかと思ったこともあるんですけど、1番の助けは見放すことじゃないですか』とバッサリ。無理に関わること自体が迷惑になるのではないかと複雑な心境を語ったのです」

近い存在であったオーナーさえも、手を差し伸べることを躊躇する状況。その背景には、坂口が同ゲイバーをスタッフとのトラブルで辞めていたこともあるのだろうと前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「ウヅちゃんさんは2月20日にTikTokで『杏里やめました』と綴った動画をアップ。坂口さんがやめた原因は、彼女とほかのスタッフとの人間関係上のトラブルだったと明かしました。その後、坂口さんは『辞めるのを辞めた』と戻ってくるという流れもありましたが、2月28日の配信では完全に辞めたことを報告していたのです」（同前）

坂口は今、まさに孤立無援状態だ。

「坂口さんは過去のインタビューで、2016年に実父が亡くなっていたことを明かしています。さらに、良子さんの再婚相手であるプロゴルファーの尾崎健夫さんとは、セクシー女優に転身した後に絶縁状態になったといいます。身寄りのない今、彼女を保護する必要性を発する声も多く聞かれます」（前出・芸能ジャーナリスト）

坂口が心身ともに落ち着ける日が来るといいのだが……。