タレント・山田邦子（65）が28日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。今月19日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」で仕事復帰した件について言及した。

2年2カ月ぶりの公の場。ライブの最後に相方・井戸田潤と特別出演した。大歓声と拍手に迎えられると目を潤ませ、万感の表情を浮かべながら何度も頭を下げた。涙を流す観客も見られた一方で、同窓会をテーマにした漫才をコンビで披露すると、続けざまに爆笑を誘った。

この件について、山田は「昔の芸能人の女遊びはもっぱら玄人筋が定番て華やかだったけど素人と遊んで何か楽しいことがあるんだろうか。たっぷり反省したら、復帰で良い」とコメント。

また「その間、ずーっと支えた赤信号のリーダーは本当に後輩思いで優しい」とし「過去に薬物他で逮捕歴のある芸能人も、現在CMに出たり普通に番組にでているのが芸能界。立派な人は芸能人なんかにならない」と私見を展開していた。