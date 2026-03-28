「【推しの子】」「メダリスト」「リゼロ」の特別展示が登場！ KADOKAWAブース撮り下ろし【#AJ2026】
【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト【エントランス】 【『【推しの子】』】 【Re:ゼロから始める異世界生活】 【ようこそ実力至上主義の教室へ】 【探偵はもう、死んでいる。】 【メダリスト】 【時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん】 【勇者刑に処す】 【幼女戦記II】
(C)⻑月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりKADOKAWAブースを撮り下ろしで紹介していく。
「ファンタジーフォレスト」がテーマのKADOKAWAブース。「【推しの子】」や「メダリスト」、「Re:ゼロから始める異世界生活」など、全10作品の特別展示を行なっているほか、エントランスでは各作品のキャラクターたちの描き下ろしイラストが来場者を迎えるなど、見どころ満載のブースとなっている。
(C)⻑月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会
(C)つるまいかだ・講談社/メダリスト製作委員会
(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会
(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会
(C)2026 二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし2製作委員会
(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners2
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記2製作委員会
(C)柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会