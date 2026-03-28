本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりKADOKAWAブースを撮り下ろしで紹介していく。

「ファンタジーフォレスト」がテーマのKADOKAWAブース。「【推しの子】」や「メダリスト」、「Re:ゼロから始める異世界生活」など、全10作品の特別展示を行なっているほか、エントランスでは各作品のキャラクターたちの描き下ろしイラストが来場者を迎えるなど、見どころ満載のブースとなっている。

【エントランス】【『【推しの子】』】【Re:ゼロから始める異世界生活】【ようこそ実力至上主義の教室へ】【探偵はもう、死んでいる。】【メダリスト】【時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん】【勇者刑に処す】【幼女戦記II】

(C)⻑月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)つるまいかだ・講談社/メダリスト製作委員会

(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

(C)2026 二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし2製作委員会

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners2

(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記2製作委員会

(C)柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会

