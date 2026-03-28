プロ野球は２７日、セ、パ両リーグで開幕し、２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は昨季リーグ覇者の阪神を破り、白星発進した。

パ・リーグでは３連覇に挑むソフトバンクが日本ハムとの接戦を制した。

巨人３―１阪神

巨人はキャベッジの先頭打者本塁打などで先行し、ダルベックのソロで加点。新人の竹丸が６回１失点と好投し、継投で振り切った。阪神の村上は巨人戦初黒星。

◇

巨人のルーキーとして６４年ぶりの開幕マウンド。しかも、昨季覇者との「伝統の一戦」と、平静ではいられない条件がそろっていた。それでも、ドラフト１位の竹丸和幸（鷺宮製作所）には関係なかった。６回１失点の好投で、球団の新人開幕投手として史上初めて白星をつかみ、鮮烈なプロデビューを果たした。

「最初はちょっと緊張もあったが、どの打者に対しても勝負しにいけた」と、立ち上がりから臆せず腕を振り、伸びのある直球で相手打者を押し込んだ。真骨頂は四回だ。四球と安打で初めて得点圏に走者を背負ったが、「あまり感情の上下がない」と自己分析する通り、表情は変わらない。４番佐藤は速球を軸に追い込み、最後はチェンジアップで空振り三振。大山の中犠飛で１点を奪われたが、中川を遊ゴロに仕留め、最少失点で切り抜けた。

中高時代は控え投手で「出番はあまりなく、（仮に）抑えても次に先発を任されることもない」と、エリート街道とは無縁だった。アマ指導者から「マッチ棒のような脚」と言われた細身を鍛え上げ、社会人ナンバーワン左腕としてプロの舞台にたどり着いた。

「ダメだったら変えればいい」と割り切って投げられるメンタルの強さはプロでも大きな武器になるはず。阿部監督も「飄々（ひょうひょう）としているというか、動じているように見せない。すごいなと思って見ていた」と手放しで褒めた。

試合後、ウィニングボールを見つめ、ようやく表情が緩んだ。「めっちゃうれしい。最高です」。新たなヒーローが誕生した。

（井上敬雄）