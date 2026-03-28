「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

崩れた「神話」。悔しい結果を、阪神・村上頌樹投手は冷静に受け止めた。２年連続の開幕投手を務めたが、プロ６年目にして巨人戦初黒星。負の「初」を重ねてしまった。

「良い流れを持ってくるような投球ができず悔しい」

思わぬ幕開けだった。初回、先頭のキャベッジに１ボールからの内角低め直球を捉えられ、先制アーチを被弾。「コースは良かった」と投げ切った結果ではあったが、「リズムを崩されてしまった」と出はなをくじかれる形となった。阪神の投手が巨人との開幕戦で先頭弾を浴びるのは初めてのこと。村上にとっても、プロ６年目で巨人戦初被弾となった。

ただ、悔やんだのはその後だ。続く松本にファウルで粘られると、１１球目の直球が外れ四球。泉口にはエンドランを決められ無死一、三塁とピンチを招き、併殺の間に２点目を失った。「（先頭弾の）次、四球を出したところが余計だった。あそこで決め切れなかった自分の技術不足」と反省。さらに、１点を返した直後の四回には新外国人・ダルベックにバックスクリーン弾を浴び「追加点のホームランは痛かった。もっと丁寧にいけば違う展開になった」と自省の言葉を重ねた。

６回５安打３失点、７三振のクオリティースタート（先発で６回以上自責点３）も、昨年に続く開幕白星とはならず。自己ワーストタイの１試合２被弾で、昨季まで通算７試合で４勝負けなし、防御率０・５４だった宿敵に初めて土を付けられた。「次に向けて、しっかりやっていきたい」と村上。いきなり訪れた試練を、逆襲の糧にする。