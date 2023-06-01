本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場した。7回の第4打席で死球を受けたが、直後の振る舞いが日米で話題になっている。

7回の第4打席。相手投手クラークのカットボールが大谷の右ひじに直撃した。場内はブーイングとなったが、大谷はすぐ一塁へ。向かう最中には、ダイヤモンドバックス一塁手のサンタナを指さし、ニヤリと笑った。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は自身のXに「ショウヘイは死球を受けた後、カルロス・サンタナを脅す」と記し、実際のシーンを公開。ただ、即座に「“脅す”は若干強すぎる表現かも」と訂正した。

投稿を見た米ファンから「ショウヘイは面白すぎる」「彼を嫌いたいのに漫画のキャラクターみたいで面白いんだよな」など、笑いを誘うコメントが書き込まれたが、日本人ファンからは「デッドボールを当てられてもこれ スポーツマンシップ」「もう大谷の鉄板ジョークやな」「大谷さん、ユーモアあるなぁ」「死球のあと冗談交じりでアリゾナの一塁手にちょっかい」などと称賛の声が上がった。

大谷はこの試合、3打数1安打で四死球も2つ。チームは8-2で勝利した。



（THE ANSWER編集部）