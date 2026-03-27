抱えて食べたくなるほどおいしい！新しい春キャベツの食べ方3選　和え物・炒め物・サラダで楽しもう

クックパッドで「#春レシピ2026」レシピを募集したところ、春の食材を使ったさまざまなレシピが集まりました。今回はその中から、春キャベツを使ったレシピを編集部がピックアップしてご紹介します。

▼ナンプラー×海苔、春キャベツの和え物

春キャベツをざく切りにして、カニカマ・焼き海苔と合わせたナムルです。調味料にナンプラーを使うことで、いつもとひと味違う仕上がりに。混ぜるだけで手軽に作れます。



▼豚カルビ×にんにく、ごはんが進む炒め物

春キャベツと豚バラ（焼肉用）を、豆板醤やにんにくを効かせたうま塩だれで炒めた一品。仕上げにごま油とポン酢をまわしかけるのがポイント。作り置きにも活用できそうです。



▼ヨーグルト×マヨ、春らしいさっぱりサラダ

ゆで卵・レタス・玉ねぎと春キャベツを合わせ、ヨーグルトとマヨネーズを混ぜたドレッシングで仕上げるサラダです。パステルカラーの見た目が春らしく、さっぱりと食べられます。







どのレシピも、春キャベツならではのやわらかさを楽しめる一品です。旬のうちに、ぜひ作ってみてくださいね。ご応募いただいた皆さん、素敵なレシピをありがとうございました！

ご紹介したレシピを作った皆さん



・キンプリ



・愛と癒しを届けるキッチン🍀



・妖精のごはん＊Chiaki＊

