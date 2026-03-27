「Don′t push it」の意味は？「それを押さないで」ってどういうこと！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Don't push it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「調子に乗るな」でした！
「Don't push it」は、「調子に乗るな」といった意味で使われる表現。
「push it」には、「（言動などが）度を超える」というようなニュアンスがあり、そこから「調子に乗る」「いい気になる」「限界に挑戦する」「無理をする」など、さまざまな解釈ができるんだとか。
そのため、「Don’t push it.」も、「調子に乗らないで」や「無理しないでよ」など、前後の文脈によって意味が変わってきますよ。
相手が冗談や頼みごとでやりすぎそうなときに使われる、軽い警告のフレーズです。
「Don't push it, or you'll regret it.」
（調子に乗るなよ、後悔するぞ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部