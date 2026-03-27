「Don′t push it」の意味は？「それを押さないで」ってどういうこと！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「調子に乗るな」でした！

「Don't push it」は、「調子に乗るな」といった意味で使われる表現。

「push it」には、「（言動などが）度を超える」というようなニュアンスがあり、そこから「調子に乗る」「いい気になる」「限界に挑戦する」「無理をする」など、さまざまな解釈ができるんだとか。

そのため、「Don’t push it.」も、「調子に乗らないで」や「無理しないでよ」など、前後の文脈によって意味が変わってきますよ。

相手が冗談や頼みごとでやりすぎそうなときに使われる、軽い警告のフレーズです。

「Don't push it, or you'll regret it.」

（調子に乗るなよ、後悔するぞ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。