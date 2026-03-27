読者が選ぶ“歴代の劇場版「名探偵コナン」で好きな作品”トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/03/27】名探偵コナンの劇場新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が4月10日より公開。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、これを記念して「歴代の劇場版『名探偵コナン』で好きな作品といえば？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事ではトップ10を発表する。
【写真】「名探偵コナン」歴代の劇場版で好きな作品トップ10
1位：「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」（2000年）
2位：「名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）」（2023年）
3位：「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」（2022年）
4位：「名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊」（2002年）
5位：「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」（2025年）
6位：「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」（2003年）
7位：「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（2024年）
8位：「名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）」（2016年）
9位：「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」（1997年）
10位：「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」（2001年）
調査期間：3月13日〜18日
回答数：547件（性別比：女性79.5％、男性16.3％、回答なし4.2％）
年代内訳：10代25.8％、20代28.5％、30代26.1％、40代8.8％、50代8.8％、60代以上2％
└うち学生の回答数：203件
└内訳：小学生4.9％、中学生23.6％、高校生30％、大学生・専門学生・大学院生41.4％
堂々の1位に輝いたのは、初期の名作として名高い「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」。記憶喪失になった毛利蘭を、コナンが命懸けで守り抜く姿は、全ファンが涙した伝説のシチュエーションで、犯人に追い詰められた絶体絶命の瞬間、コナンが放つ愛の告白ともとれる言葉は、25年以上経った今も色褪せない。サスペンスとしての緊張感と、切ないラブロマンスが究極のバランスで融合した、「原点にして頂点」の作品だ。
＜読者コメント＞
・「コナンらしさが詰まった不朽の名作。ラストシーンは特に鳥肌モノ」
・「記憶をなくした蘭をコナンくんが必死に犯人から守る姿がかっこいい！遊園地のシーンも良いから！」
・「蘭は、たとえすべての記憶を失っても、心の奥底にある優しさと勇気を決して失わなかった。そんな彼女は、本当に称賛に値すると思う。また、蘭と園子の友情にも深く感動した」
・「推理とアクションのバランスが丁度良く、何度見ても飽きません」
・「作品の原点である新一と蘭のラブロマンスが詰まった作品だから。ミステリー要素もサスペンス要素もしっかり描かれており、不穏な空気感の中で繰り広げられるコナンと蘭の逃走劇がたまらないから」
灰原哀が物語の鍵を握る「名探偵コナン 黒鉄の魚影」が2位にランクイン。黒ずくめの組織との直接対決という緊張感に加え、コナンと哀の絆がエモーショナルに描かれた。特にクライマックスの水中シーンは、映像美と情感が溢れ出し「歴代最高」との呼び声も高い。哀の心の葛藤と成長、そして彼女を守ろうとする周囲の温かさが、多くの読者の涙腺を崩壊させた。
＜読者コメント＞
・「コナンくんが哀ちゃんを守るために戦う姿がカッコ良かったから」
・「灰原さんが好きで、彼女の弱いところ強いところ、変わらない優しいところ、コナンに出会って変わった強さを感じられる作品だったから」
・「コナンがいかに哀を大事に思ってるかが伝わってきて、哀もまた、コナンや阿笠博士を大切にしてるかが伝わってくる作品だから」
・「黒の組織絡みの話で、哀ちゃんの今までの葛藤からの成長がよく分かる。堂々として誰の気持ちにも寄り添って振る舞えるようになったから」
・「推しキャラの哀ちゃんがメインで活躍する事やストーリーと謎解きがとても面白く、最後まで目が離せない展開になっているから」
降谷零（安室透）と、既に殉職している「警察学校組」の絆を軸に据えた「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」。過去と現在が交錯する構成、そして渋谷を舞台にした壮大なアクションが大きな支持を集めた。高木刑事と佐藤刑事の恋の進展も見逃せないポイントだが、読者が最も熱狂したのは「警察学校組」の瑞々しい友情。故人である彼らの意志がコナンに受け継がれる展開は、エモさと興奮が同時に押し寄せる、満足度の高いエンターテインメント作品だ。
＜読者コメント＞
・「警察学校組が大活躍で、意志を継いでいくという絆が素敵」
・「高木刑事がとてもかっこいいし、最後のみんなが協力しているところに心が温まった。安室さんも最高！」
・「警察学校組の過去と現代の事件が繋がる瞬間が本当にエモーショナル。何度観ても松田刑事たちのシーンで泣いてしまいます」
・「最初から最後までずっと面白い。警察学校組の回想が短いのにとても緊張感と見ごたえがあって好きです。演出や劇伴もダイナミックで良かった」
・「佐藤刑事と高木刑事のラブストーリー、警察学校組の友情、BUMP OF CHICKENの主題歌など見どころがたくさんある映画だから」
脚本家・野沢尚が手掛けた、シリーズ屈指の異色作にして名作「名探偵コナン ベイカー街の亡霊」。仮想体感ゲームの世界を舞台に、コナンが敬愛するシャーロック・ホームズの世界へ飛び込む。単なる謎解きに留まらず、日本の教育問題や世襲への批判など、深いメッセージ性が込められているのが特徴。工藤新一の父・優作との親子共演、そして仲間たちが一人ずつ脱落していく極限状態での友情に胸が熱くなる。知的な魅力に溢れた1本だ。
＜読者コメント＞
・「もう何回観たかわからない映画。この映画は推理もあり、友情もあり、家族愛もあり、色々詰まってる。ベイカーを超える作品はないとわたしは思っている」
・「現実の事件とゲームの世界の事件が繋がる瞬間が面白すぎる！」
・「コナン君の原点であるシャーロック・ホームズとイギリスが題材でコナンファンにはたまらない。仮想空間だからこそ描けるシーンも多くあって主要キャラクターの良さが存分に味わえる作品」
・「コナン、新一が好きなシャーロック・ホームズがテーマなことと、ゲームの世界と現実世界で、新一と優作がそれぞれ謎解きをしているところが痺れる！」
・「最後までドキドキの連続で、コナンらしくないショッキングな事件から始まったのも引き込まれた。ノアズ・アークの正体にも、最後にも驚き、感動した」
2025年公開の「名探偵コナン 隻眼の残像」が早くも5位にランクイン。長野県警の大和敢助、上原由衣、諸伏高明ら通称“長野トリオ”にスポットを当て、大人の渋みと重厚なミステリーを展開した。毛利小五郎の探偵としての矜持が描かれるシーンも多く、長年のファンからは「これぞ観たかったコナン」と絶賛の声が。大切な人を失った過去を持つ大人たちが、事件を通して己の正義を問う物語となっており、近年の劇場版の中でも、特に「ミステリーの質」が高いと評価されている。
＜読者コメント＞
・「長野県警、もちろん毛利小五郎の活躍が見れてとても良かった」
・「長野県警が好きだから。近年の映画にしては珍しくミステリーがしっかりしていた」
・「小五郎に長野県警、それぞれ大切な人を失った者達が大活躍していたから」
・「特に長野県警の皆さん、小五郎さんの活躍が素晴らしい大人の映画だと思います。約20回ほど劇場ヘ足を運びました」
・「キャラクターが丁寧に描かれて、誰に対しても感情移入が出来てしまう重厚なストーリー」
6位「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」
＜読者コメント＞
・「服部平次と遠山和葉ちゃんをメインに据えた劇場版で、子どもの頃から大好きな作品です！ 大阪組カップルの絆は言わずもがな、新一と蘭ちゃんの再会シーンも美しくて最高です！」
・「平次くんと和葉ちゃんの恋模様が垣間見えて最高です！京都の世界観も倉木麻衣ちゃんの主題歌も全てがマッチしている素敵な作品だと思います！」
・「京都の和の雰囲気と倉木麻衣の主題歌がベストマッチ！！この映画で平次が大好きになりました」
7位「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」
＜読者コメント＞
・「謎解きが楽しいのと大岡紅葉、伊織無我コンビの活躍、キッドとの協力など盛りだくさんで一番好き。あと、主題歌が最高！唯一劇場で2回観たコナン映画」
・「宝探しを巡るミステリーのみならず、怪盗キッドのある真実が真犯人へのミスリードにもつながっていたから」
・「オープニングであれほど興奮したことはありませんでした。あのクオリティには感服です」
8位「名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）」
＜読者コメント＞
・「記憶を一時的に失ってそのなかで生まれた友情や葛藤がすごく良い！それに加えてラストのEDの入り方も神がかってた！！」
・「名探偵コナンのいまだに解明されていない謎多き組織、黒ずくめの組織が登場する映画かつ、FBIや公安が登場する激アツな物語で観覧車の上のバトルシーンやヘリコプターの大規模な演出が大好きだから」
・「天海祐希さん演じるキュラソーが綺麗でカッコよくて大好きです」
9位「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」
＜読者コメント＞
・「完成度が高い。毛利蘭を守りまくるコナンがかっこいい」
・「The名探偵コナン！！ミステリー、伏線回収、ラブコメ、モブキャラのカッコいい働くおじさん達、様々なものがバランスよく詰め込まれた一作です」
・「コナンと蘭の絆が表現されている」
10位「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」
＜読者コメント＞
・「まだ探偵団に馴染みきれていなかった灰原が探偵団メンバーの行動や団結のおかげでどんどん心が変わっていく様子が良い。珍しくいつも迷惑しかかけない元太がカッコいいシーンも好き」
・「少年探偵団の大活躍が好きな理由です！」
・「コナンと歩美の関係だけでなく、光彦の片思い、灰原と歩美の友情、元太の勇気等…少年探偵団の絆が強く現れている作品だと感じるため」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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【写真】「名探偵コナン」歴代の劇場版で好きな作品トップ10
◆モデルプレス読者が選ぶ歴代の劇場版「名探偵コナン」で好きな作品トップ10
1位：「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」（2000年）
2位：「名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）」（2023年）
3位：「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」（2022年）
4位：「名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊」（2002年）
5位：「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」（2025年）
6位：「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」（2003年）
7位：「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（2024年）
8位：「名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）」（2016年）
9位：「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」（1997年）
10位：「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」（2001年）
回答数：547件（性別比：女性79.5％、男性16.3％、回答なし4.2％）
年代内訳：10代25.8％、20代28.5％、30代26.1％、40代8.8％、50代8.8％、60代以上2％
└うち学生の回答数：203件
└内訳：小学生4.9％、中学生23.6％、高校生30％、大学生・専門学生・大学院生41.4％
◆1位「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」
堂々の1位に輝いたのは、初期の名作として名高い「名探偵コナン 瞳の中の暗殺者」。記憶喪失になった毛利蘭を、コナンが命懸けで守り抜く姿は、全ファンが涙した伝説のシチュエーションで、犯人に追い詰められた絶体絶命の瞬間、コナンが放つ愛の告白ともとれる言葉は、25年以上経った今も色褪せない。サスペンスとしての緊張感と、切ないラブロマンスが究極のバランスで融合した、「原点にして頂点」の作品だ。
＜読者コメント＞
・「コナンらしさが詰まった不朽の名作。ラストシーンは特に鳥肌モノ」
・「記憶をなくした蘭をコナンくんが必死に犯人から守る姿がかっこいい！遊園地のシーンも良いから！」
・「蘭は、たとえすべての記憶を失っても、心の奥底にある優しさと勇気を決して失わなかった。そんな彼女は、本当に称賛に値すると思う。また、蘭と園子の友情にも深く感動した」
・「推理とアクションのバランスが丁度良く、何度見ても飽きません」
・「作品の原点である新一と蘭のラブロマンスが詰まった作品だから。ミステリー要素もサスペンス要素もしっかり描かれており、不穏な空気感の中で繰り広げられるコナンと蘭の逃走劇がたまらないから」
◆2位「名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）」
灰原哀が物語の鍵を握る「名探偵コナン 黒鉄の魚影」が2位にランクイン。黒ずくめの組織との直接対決という緊張感に加え、コナンと哀の絆がエモーショナルに描かれた。特にクライマックスの水中シーンは、映像美と情感が溢れ出し「歴代最高」との呼び声も高い。哀の心の葛藤と成長、そして彼女を守ろうとする周囲の温かさが、多くの読者の涙腺を崩壊させた。
＜読者コメント＞
・「コナンくんが哀ちゃんを守るために戦う姿がカッコ良かったから」
・「灰原さんが好きで、彼女の弱いところ強いところ、変わらない優しいところ、コナンに出会って変わった強さを感じられる作品だったから」
・「コナンがいかに哀を大事に思ってるかが伝わってきて、哀もまた、コナンや阿笠博士を大切にしてるかが伝わってくる作品だから」
・「黒の組織絡みの話で、哀ちゃんの今までの葛藤からの成長がよく分かる。堂々として誰の気持ちにも寄り添って振る舞えるようになったから」
・「推しキャラの哀ちゃんがメインで活躍する事やストーリーと謎解きがとても面白く、最後まで目が離せない展開になっているから」
◆3位「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」
降谷零（安室透）と、既に殉職している「警察学校組」の絆を軸に据えた「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」。過去と現在が交錯する構成、そして渋谷を舞台にした壮大なアクションが大きな支持を集めた。高木刑事と佐藤刑事の恋の進展も見逃せないポイントだが、読者が最も熱狂したのは「警察学校組」の瑞々しい友情。故人である彼らの意志がコナンに受け継がれる展開は、エモさと興奮が同時に押し寄せる、満足度の高いエンターテインメント作品だ。
＜読者コメント＞
・「警察学校組が大活躍で、意志を継いでいくという絆が素敵」
・「高木刑事がとてもかっこいいし、最後のみんなが協力しているところに心が温まった。安室さんも最高！」
・「警察学校組の過去と現代の事件が繋がる瞬間が本当にエモーショナル。何度観ても松田刑事たちのシーンで泣いてしまいます」
・「最初から最後までずっと面白い。警察学校組の回想が短いのにとても緊張感と見ごたえがあって好きです。演出や劇伴もダイナミックで良かった」
・「佐藤刑事と高木刑事のラブストーリー、警察学校組の友情、BUMP OF CHICKENの主題歌など見どころがたくさんある映画だから」
◆4位「名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊」
脚本家・野沢尚が手掛けた、シリーズ屈指の異色作にして名作「名探偵コナン ベイカー街の亡霊」。仮想体感ゲームの世界を舞台に、コナンが敬愛するシャーロック・ホームズの世界へ飛び込む。単なる謎解きに留まらず、日本の教育問題や世襲への批判など、深いメッセージ性が込められているのが特徴。工藤新一の父・優作との親子共演、そして仲間たちが一人ずつ脱落していく極限状態での友情に胸が熱くなる。知的な魅力に溢れた1本だ。
＜読者コメント＞
・「もう何回観たかわからない映画。この映画は推理もあり、友情もあり、家族愛もあり、色々詰まってる。ベイカーを超える作品はないとわたしは思っている」
・「現実の事件とゲームの世界の事件が繋がる瞬間が面白すぎる！」
・「コナン君の原点であるシャーロック・ホームズとイギリスが題材でコナンファンにはたまらない。仮想空間だからこそ描けるシーンも多くあって主要キャラクターの良さが存分に味わえる作品」
・「コナン、新一が好きなシャーロック・ホームズがテーマなことと、ゲームの世界と現実世界で、新一と優作がそれぞれ謎解きをしているところが痺れる！」
・「最後までドキドキの連続で、コナンらしくないショッキングな事件から始まったのも引き込まれた。ノアズ・アークの正体にも、最後にも驚き、感動した」
◆5位「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」
2025年公開の「名探偵コナン 隻眼の残像」が早くも5位にランクイン。長野県警の大和敢助、上原由衣、諸伏高明ら通称“長野トリオ”にスポットを当て、大人の渋みと重厚なミステリーを展開した。毛利小五郎の探偵としての矜持が描かれるシーンも多く、長年のファンからは「これぞ観たかったコナン」と絶賛の声が。大切な人を失った過去を持つ大人たちが、事件を通して己の正義を問う物語となっており、近年の劇場版の中でも、特に「ミステリーの質」が高いと評価されている。
＜読者コメント＞
・「長野県警、もちろん毛利小五郎の活躍が見れてとても良かった」
・「長野県警が好きだから。近年の映画にしては珍しくミステリーがしっかりしていた」
・「小五郎に長野県警、それぞれ大切な人を失った者達が大活躍していたから」
・「特に長野県警の皆さん、小五郎さんの活躍が素晴らしい大人の映画だと思います。約20回ほど劇場ヘ足を運びました」
・「キャラクターが丁寧に描かれて、誰に対しても感情移入が出来てしまう重厚なストーリー」
◆6位以降は？
6位「名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）」
＜読者コメント＞
・「服部平次と遠山和葉ちゃんをメインに据えた劇場版で、子どもの頃から大好きな作品です！ 大阪組カップルの絆は言わずもがな、新一と蘭ちゃんの再会シーンも美しくて最高です！」
・「平次くんと和葉ちゃんの恋模様が垣間見えて最高です！京都の世界観も倉木麻衣ちゃんの主題歌も全てがマッチしている素敵な作品だと思います！」
・「京都の和の雰囲気と倉木麻衣の主題歌がベストマッチ！！この映画で平次が大好きになりました」
7位「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」
＜読者コメント＞
・「謎解きが楽しいのと大岡紅葉、伊織無我コンビの活躍、キッドとの協力など盛りだくさんで一番好き。あと、主題歌が最高！唯一劇場で2回観たコナン映画」
・「宝探しを巡るミステリーのみならず、怪盗キッドのある真実が真犯人へのミスリードにもつながっていたから」
・「オープニングであれほど興奮したことはありませんでした。あのクオリティには感服です」
8位「名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）」
＜読者コメント＞
・「記憶を一時的に失ってそのなかで生まれた友情や葛藤がすごく良い！それに加えてラストのEDの入り方も神がかってた！！」
・「名探偵コナンのいまだに解明されていない謎多き組織、黒ずくめの組織が登場する映画かつ、FBIや公安が登場する激アツな物語で観覧車の上のバトルシーンやヘリコプターの大規模な演出が大好きだから」
・「天海祐希さん演じるキュラソーが綺麗でカッコよくて大好きです」
9位「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」
＜読者コメント＞
・「完成度が高い。毛利蘭を守りまくるコナンがかっこいい」
・「The名探偵コナン！！ミステリー、伏線回収、ラブコメ、モブキャラのカッコいい働くおじさん達、様々なものがバランスよく詰め込まれた一作です」
・「コナンと蘭の絆が表現されている」
10位「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」
＜読者コメント＞
・「まだ探偵団に馴染みきれていなかった灰原が探偵団メンバーの行動や団結のおかげでどんどん心が変わっていく様子が良い。珍しくいつも迷惑しかかけない元太がカッコいいシーンも好き」
・「少年探偵団の大活躍が好きな理由です！」
・「コナンと歩美の関係だけでなく、光彦の片思い、灰原と歩美の友情、元太の勇気等…少年探偵団の絆が強く現れている作品だと感じるため」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】