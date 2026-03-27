◇第98回全国選抜高校野球大会第9日 準々決勝 中京大中京（愛知）2―1八戸学院光星（青森）（2026年3月27日 甲子園）

昨秋の東海王者の中京大中京（愛知）が準々決勝で八戸学院光星（青森）を破り、5年ぶりとなる4強に一番乗りを果たした。1931年（昭6）の第8回大会に初出場以来、選抜で歴代1位を更新する通算61勝目をマーク。甲子園通算140勝とした。

初回2死一、二塁から5番・松田知輝（2年）の右越え適時二塁打で先制。

同点に追いつかれて迎えた5回1死三塁から神達大武（2年）中犠飛で勝ち越した。

エース右腕・安藤歩叶（あると、3年）は初回に制球が定まらずに1失点したが、2回以降は140キロ台の直球、鋭いスプリット、スライダーをリズムよく投げ込み、スコアボードに「0」を並べた。8回からは左腕・太田匠哉（3年）がマウンドに上がり、打者6人をパーフェクトに抑えた。

高橋源一郎監督（46）は試合後、5年ぶりの4強に「一戦一戦戦ってきているので、まだ実感はないんですけど、きょうは2人の投手がよく投げてくれたと思います」と7回1失点の安藤、2回無失点の太田を称えた。