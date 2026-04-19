春季高校野球静岡県大会は2回戦が行われ、聖隷クリストファーは侍ジャパンU18代表候補の左腕・高部陸（3年）が19奪三振で完投して沼津商を3―1で下し、夏の県大会のシード権を引き寄せた。やはり最後も三振で仕留めた。「投げていて楽しかった。コースにちゃんと投げ込めたのが一番良かった」。高部は貫禄すら漂わせ、ゆっくりマウンドを後にした。初回いきなり2三振を奪い圧巻のショーが始まった。持ち味の高めの直球を軸に