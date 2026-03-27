結婚も意識し、家族ぐるみの付き合いをしていたはずの彼氏に、まさかの「別の本命」がいた。実家という聖域で繰り広げられた、泥沼の二股劇と深夜4時に及ぶ親同伴の家族会議に、スタジオ中が戦慄した。

【映像】「彼氏の実家で一緒にお風呂に入っていたのに」家族ぐるみの“二股体験”

3月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が最終回を迎えた。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について、当事者たちの赤裸々な告白を交えて語り合っていく。

最終回の街頭インタビューに登場した27歳の会社員女性は、大学時代に橋本駅でナンパされた高身長イケメンとの「地獄」を回想。実家に遊びに行き、彼のお母さんとも面識があるばかりか、彼の実家で一緒にお風呂に入るほど親密な関係を築いていたという。しかし、幸せの絶頂にいた彼女を待ち受けていたのは、彼に「名古屋に住む別の彼女」がいるという衝撃の事実だった。

浮気が発覚した夜、事態は彼の実家でお母さんを交えた「家族会議」へと発展。どちらを選ぶのか詰め寄る彼女に対し、彼は「もう一人の女（名古屋の子）が好き」と非情な宣告を下した。さらに、これまで恋人として過ごしてきた彼女に対し「妹としてしか見られなかった」と信じがたい言い訳を放たれたといい、女性は「お前、妹とセ〇クスするんか」と痛烈なツッコミ。逆上した彼が「俺がこんなになったのは、お母さんの育て方が悪い」と実の親に当たり散らす地獄絵図が、朝の4時まで繰り広げられたそうだ。