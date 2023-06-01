フィギュアスケート世界選手権２日目（２６日、チェコ・プラハ）の男子ショートプログラム（ＳＰ）で、ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は思うようなパフォーマンスを発揮できなかった。

冒頭の４回転サルコーで転倒すると、２本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の着氷が乱れた。３本目の４回転トーループも失敗するなど、演技に精彩を欠いた。合計７１・０５点でフリー進出を逃す結果となり、表情を曇らせた。

先月のミラノ・コルティナ五輪はＳＰの失速もあり１３位に沈んだ。「４年に１回の舞台を僕が背負って出ている以上、結果を残さなきゃいけないんだと、ちょっと思っていた部分もあった」と満足な結果を残せなかった。４年後の五輪を見据える上で再スタートを切りたい一戦だったが、不完全燃焼の幕切れとなった。

まさかの結果にファンも落胆。「三浦佳生くん…悔しいだろうな」「コンボが入らなかったの惜しい」「スピード感はすごかったんだけど全体的にジャンプが噛み合わなくて」「ＳＰジャンプ決まらず悔しい結果に…」などの声が寄せられている。