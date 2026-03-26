3月25日までに配信されたYouTube番組「REAL VALUE」。MCを務める渡邊渚の、番組内での立ち回りが“キャラ変か”と話題を呼んでいるようだ。

「渡邊さんは2020年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』や『ワイドナショー』などを担当してきましたが、2023年7月、PTSDで休養に入り、翌2024年8月に退職を公表しました。その後、フリーアナとして2025年6月には初写真集「水平線」を発表し、水着や下着姿に挑戦しています。

今回、渡邉さんは『REAL VALUE』内の『新格闘技タイヤファイトを広めたい』というテーマの討論で、実業家の堀江貴文さんと舌戦を繰り広げました」（芸能担当記者）

「タイヤファイト」とは、1分1ラウンド制で、双方が片足をタイヤに入れ、グローブ着用の拳のみで戦うというもの。ダウンするか、タイヤから足を離すとKOになるルールだ。これを広めるため、堀江氏が“ぬるぬる水着ギャル対決”を提案すると、渡邊が噛みついた。

「『なんで女だけ水着にならなきゃいけないの?』『嫌ですよ、ぬるぬるとか、水着とか。古っ! みたいに思っちゃって』と猛反発したのです。ほかの出演者からも、女性蔑視ではないかと指摘された堀江さんは『蔑視じゃないじゃん。そうやってやってる人もいるんだから、アリじゃん。やりたくないっていう人にやらせようとは思わない』と反論していました。渡邊さんは『ぬるぬるもさせなくてもいいし、服着てればいいじゃないですか』と着衣を主張し、『なんで女を脱がせるっていう、エンタメに行っちゃったんだろうって』と反対派を貫いていました」（同前）

大荒れの展開のまま、番組はエンディングへ。最後にひとこと、番組を締めてほしいと言われた渡邉が嫌がっていると、堀江氏が『じゃあ、ラジオに1回、ゲストで出てください』と要請。すると、『じゃあ、堀江、一緒にやろう!』とまさかの“呼び捨て”で快諾した。

「水着写真集も出している渡邊さんの“脱衣批判”からの呼び捨てに、共演していた実業家・三崎優太さんも『そういうキャラだっけ?』と苦笑いし、スタジオだけでなくSNSもざわついていました」（同前）

Xでは《渡邊渚さん、水着で写真集出してるじゃん……》《嫌なら、写真集を出したのは何故なのかな》とツッコミが入っていた。

「渡邊さんは3月25日、Instagramに食事中の画像をアップし《最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい》と投稿しています。さらに《いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします》としています。

堀江さんにも物おじせず立ち向かい、ネタで呼び捨てするほどの余裕があるのかもしれません。しかし、本人も心配しているように“揺り戻し”もあるので、体調には気をつけてほしいところですね」（同前）

“勝ち気”を見せることは大切だけれど……。