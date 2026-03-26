菊池風磨、宿泊デートに本音「俺しないかも」 次元が違う恋模様にツッコミ
ABEMAは25日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第7話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【番組カット】「嫉妬したな」 元AKB48をめぐる“三角関係”が加速
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第7話では、「3rdモテVOTE」で上位となった男女による“宿泊デート”が展開。せいなと白鳥大珠は同じベッドで一夜を過ごし、翌朝には頬へのキスを交わすなど親密な様子を見せた。一方で、奥雄人と永尾まりやも宿泊デートを満喫し、翌朝は手をつないで登場。これにより永尾を巡る三角関係が一気に加速し、白鳥は「クソッ」と嫉妬をあらわにするなど、感情が大きく揺れ動く展開となった。さらにその後、白鳥は永尾に対し「嫉妬したな」と率直な思いをぶつけ、関係はより緊張感を増していく。
スタジオトークでは、白鳥の行動を巡って議論が展開。せいなへの振る舞いについて、菊池は「あれがたいじゅの分からない所」と疑問を呈する。さらに「大事に思ってくれている相手に同じことをするか」と問われると、「俺しないかも」と即答し、現実的な恋愛観を明かした。この発言にせいやも「普通そう」と強く共感し、恋愛強者たちの価値観との違いが浮き彫りとなった。
また、番組終盤には脱落メンバーの中から男女各1人が復活する“敗者復活”が発表される波乱の展開に。これを受け菊池は「敗者復活の2人がかっさらう可能性ある」とコメントし、今後の恋模様にさらなる波乱が訪れる可能性を示唆した。
宿泊デートによって関係が大きく動く中、嫉妬や駆け引きが交錯する第7話。菊池の率直かつ冷静な視点が、複雑化する恋愛模様を読み解くもう一つの軸となっている。
【番組カット】「嫉妬したな」 元AKB48をめぐる“三角関係”が加速
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第7話では、「3rdモテVOTE」で上位となった男女による“宿泊デート”が展開。せいなと白鳥大珠は同じベッドで一夜を過ごし、翌朝には頬へのキスを交わすなど親密な様子を見せた。一方で、奥雄人と永尾まりやも宿泊デートを満喫し、翌朝は手をつないで登場。これにより永尾を巡る三角関係が一気に加速し、白鳥は「クソッ」と嫉妬をあらわにするなど、感情が大きく揺れ動く展開となった。さらにその後、白鳥は永尾に対し「嫉妬したな」と率直な思いをぶつけ、関係はより緊張感を増していく。
スタジオトークでは、白鳥の行動を巡って議論が展開。せいなへの振る舞いについて、菊池は「あれがたいじゅの分からない所」と疑問を呈する。さらに「大事に思ってくれている相手に同じことをするか」と問われると、「俺しないかも」と即答し、現実的な恋愛観を明かした。この発言にせいやも「普通そう」と強く共感し、恋愛強者たちの価値観との違いが浮き彫りとなった。
また、番組終盤には脱落メンバーの中から男女各1人が復活する“敗者復活”が発表される波乱の展開に。これを受け菊池は「敗者復活の2人がかっさらう可能性ある」とコメントし、今後の恋模様にさらなる波乱が訪れる可能性を示唆した。
宿泊デートによって関係が大きく動く中、嫉妬や駆け引きが交錯する第7話。菊池の率直かつ冷静な視点が、複雑化する恋愛模様を読み解くもう一つの軸となっている。