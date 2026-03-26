トヨタ GRヤリス（10系）新車情報・購入ガイド　さらなる熟成が施された26式

26式GRヤリスの登場！

トヨタ GAZOO Racingは、スポーツモデルのGRヤリス（10系）を一部改良し、2026年4月6日より発売を開始する。

トヨタGR ヤリス（10系）は、2020年1月に登場した新型コンパクトスポーツカー。GAZOO Racingを象徴するモータースポーツを起点とした高性能モデルだ。

エンジン、ミッション、ボディなど、GRヤリス用に開発され、圧倒的な走行性能をもつ。国産車には、GRヤリスほどのポテンシャルをもつモデルは無く、このクラス唯一無二の存在。それでいて、新車価格は意外なほどリーズナブルで、多くのスポーツカーファンの心を鷲掴みした。また、頻繁に改良が加えられ、日々深化しているのも魅力のひとつだ。

26式GRヤリスの改良点、その1 ステアリングのデザイン変更

今回の改良では、2026年モデルということで26式GRヤリスと呼ばれる。26式GRヤリスでは、まず新デザインのGRステアリングとなった。このGRステアリングは、操作性を追求して作り込まれた。

モータースポーツでは、舵角180度でも持ち替えなしでステアリング操作を行う場面があり、従来のステアリングではスイッチに触れないように配慮が必要だった。「手のひらを理想的な位置に置けない」という声があり、プロドライバーと繰り返し評価を実施。その結果、操舵レスポンス向上のための小径化と、コーナリング時の押し操作で手のひらにフィットする左右グリップ形状となった。

また、ステアリングスイッチはモータースポーツを通して得た学びを活かし、それぞれのスイッチを独立させた配置にすることで操作性を向上。スイッチ外周のリング状のイルミネーションにより、夜間の視認性を向上させている。

26式GRヤリスの改良点、その2 電動パワステの制御変更

そして、電動パワーステアリングの制御の設定も見直された。サーキット走行やラリーで、ハイグリップタイヤ装着時や、高いブレーキ制動力を必要とする高負荷での旋回時においても、電動パワーステアリング（EPS）のアシストがしっかりと稼働するように改良した。

トルクセンサー内のトーションバー剛性を最適化しソフトウェア制御を変更した。これにより、ステアリングトルクの検出範囲を拡大させ、極めて高負荷での旋回時にも最適なアシストを行い、スムーズなステアリング操作を実現している。

26式GRヤリスの改良点、その3 新開発タイヤ装着とサスペンションセッティング変更

そして、一部グレードでは、装着タイヤも変更されている。RZ“High performance” + Aero performance packageおよびRZ“High Performance”の標準装着タイヤを「ブリヂストン POTENZA RACE」に変更。

モータースポーツにおける高いグリップ性能を長時間維持させるため、新開発した。トレッドパターン、内部構造、ゴム配合を見直すことで、限界領域における車両のコントロール性を大幅に向上させている。

また、市街地走行からサーキットでの限界走行まで、安定したパフォーマンスを実現。「ブリヂストン POTENZA RACE」のタイヤ性能に合わせて、フロントおよびリヤのショックアブソーバーの減衰力特性の最適化している。

26式GRヤリスの改良点、その4 メーカーオプション設定を変更

一部、メーカーオプションの内容も変更されている。これまで縦引きパーキングブレーキとナビパッケージもしくは、コンフォートパッケージを同時装着の場合、シートヒーターおよびステアリングヒーターは非装着だった。

今回の仕様変更では、ナビパッケージ、コンフォートパッケージともに縦引きパーキングブレーキ選択時でも、シートヒーターおよびステアリングヒーターが装着され快適性が増している。









トヨタ GRヤリス新車価格















GR-DAT



（8AT・4WD）

6MT（4WD）









RZ“High performance” + Aero performance package

5,882,200

5,532,200





RZ“High performance”

5,387,200

5,037,200





RZ

4,887,200

4,537,200





RC + Aero performance package

4,462,200

4,112,200





RC

3,967,200

3,617,200









