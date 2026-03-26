男性４人組ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮが８月１０日に自身初の日本武道館公演を開催し、同日をもって解散することが２５日、分かった。昨年９月から「ラストライブツアー」と題して自身最大規模となる４７都道府県ツアーを開催してきたが、最終地として最初で最後の日本武道館公演が決定。憧れ続けたロックの聖地で、バンド３５年の歴史に幕を下ろす。

日本の音楽シーンに「離したくはない」「Ｂｙｅ Ｆｏｒ Ｎｏｗ」などの名曲を刻んできたＴ−ＢＯＬＡＮ。９１年にメジャーデビューしたが、９９年にボーカル・森友嵐士の心因性発声障害により１度解散。１２年に再結成したが、ベース・上野博文のくも膜下出血やステージ４の肺がんなど、数々の苦悩を乗り越え、今年３５周年を迎えた。

昨年９月にラストツアーが開幕。ツアーが進む中、メンバー間で何度も話し合いを重ねて「悔いを残さないために、自分たちの意思で“ラスト”を決める」という結論を出した。ギター・五味孝氏の「少年時代の憧れ、武道館で最後を迎えたい」という一言がきっかけとなり、ファイナルの地を選んだ。Ｔ−ＢＯＬＡＮが完結する伝説の一夜に注目が集まりそうだ。

森友は８月のラストステージに向けて「一夜一夜が、ファイナル。その先にあるたった一夜の武道館へ。４７都道府県、すべての街に会いに行く。あのとき交わした約束を、やっと果たせた」とツアーの意義を強調。そのうえで「“約束の旅”のその先にある、Ｔ−ＢＯＬＡＮというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。この日がすべてになります。武道館で待ってるな」と呼びかけた。