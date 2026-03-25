手頃な価格で楽しめる本格スポーツに注目集まる

軽快な走りと手の届きやすい価格から、スズキ「スイフトスポーツ」は長らく国産ホットハッチのベンチマークとして君臨してきました。

しかし、2025年11月に惜しまれつつ生産終了を迎え、その最終型などの高年式中古車は200万円から300万円程度と価格が高騰しています。

【画像】超カッコイイ！ これが“格安”の 小さな「“6速MT”スポーツカー」です！ 画像で見る（23枚）

予算を150万円以下に設定すると、スイフトスポーツの場合は初期モデルや走行距離が伸びた個体が中心となってきます。

しかし、まったく同じ予算で、同等のサイズ感でありながらさらに過激な欧州ホットハッチが狙えるのをご存知でしょうか。それがプジョー「208 GTi」です。

本題に入る前に、まずは比較対象となるスズキ「スイフトスポーツ（ZC33S型）」について触れておきましょう。2017年に登場したこのモデルは、1トンを切る970kgという超軽量ボディに、最高出力140馬力・最大トルク230Nmを発揮する1.4リッター直列4気筒直噴ターボエンジンを搭載しています。

しなやかな専用サスペンションや高いボディ剛性により、街乗りからサーキットまで幅広く楽しめるクルマです。

豊富なアフターパーツで自分好みにカスタマイズできる点も、多くのファンに愛され続ける理由といえるでしょう。

一方、そんなスイフトスポーツと同じBセグメントに属する輸入車として注目したいのが、初代プジョー「208」をベースにした208 GTiです。

プジョー伝統の「GTi」の名を冠したこの5人乗り3ドアハッチバックは、2013年に日本へ導入されました。2015年10月にはマイナーチェンジが施された後期型が発売され、フロントフェイスやパワートレインが刷新されています。

ボディサイズは全長3975mm×全幅1740mm×全高1470mm。これは全長3890mm×全幅1735mmのスイフトスポーツとほぼ同等で、日本の狭い道路でも扱いやすいサイズ感です。

しかし、1200kgのボディに秘められた心臓部は、本格スポーツカー顔負けのスペックを誇ります。1.6リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンは、前期型で最高出力200馬力・最大トルク275Nmを発揮。さらに2015年の改良モデル（後期型）では最高出力208馬力・最大トルク300Nmへと引き上げられました。

トランスミッションは操る楽しさをダイレクトに味わえる6速MTのみの設定で、駆動方式はFF（前輪駆動）を採用しています。より過激な限定車「208 GTi by PEUGEOT SPORT」が左ハンドル専用だったのに対し、この標準モデルは日本市場で扱いやすい右ハンドル仕様となっている点も大きな魅力です。

インテリアにはブラックのレザー＆ファブリックシートが採用され、スポーティでありながら日常使いでの利便性やフランス車らしい上質さも確保されています。

ちなみに2015年改良当時の新車価格（消費税込）は322万円でした。

現在の中古車市場に目を向けると、この208 GTiは非常に魅力的な価格まで値下がりしています。初期の2014年式（前期型・走行13.5万キロ）で57万円、同7.2万キロで65万円という格安の個体が存在するほか、状態の良い後期型でも2016年〜2018年式（走行2万〜4万キロ台）が総額145.8万円、さらには2017年式（1.1万キロ）の認定中古車であっても139万円という価格で流通しています。

つまり、スイフトスポーツの最終型を検討する予算の“半分”となる「150万円以下」の予算があれば、走行距離5万キロ未満の極上車が十分に射程圏内に入るのです。

日本の道路事情にマッチした右ハンドルの6速MT車で、200馬力超えのフレンチスポーツがこの価格で手に入るのは、中古車ならではの大きな魅力といえるでしょう。

1トン切りの軽さと信頼性、そして自分好みに育てる楽しさにあふれたスイフトスポーツ。そして、150万円という限られた予算で200馬力超えのパワーと欧州ブランドの洒脱なデザインを堪能できる208 GTi。

どちらを選んでも、毎日の運転が特別な時間になるコンパクトスポーツカーライフが待っていることは間違いありません。

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プジョー208 GTiについてSNSでは、「カッコいい」「このサイズでこのパワーは魅力的」といった、コンパクトながら本格的な走行性能やデザインを評価する声が多く見られました。

また、「楽しそう」「乗ってみたい」といったコメントも寄せられており、6速MTによる操る楽しさやホットハッチとしてのキャラクターに関心が集まっているようです。

さらに「150万円以下で買えるならアリかも」といった、価格面でのコストパフォーマンスを評価する声も目立ちました。

一方で「トラブルが少し心配」といった意見もあり、輸入車ならではの維持面を気にするユーザーの声も見受けられます。

それでも全体としては、“手頃な価格で本格スポーツが楽しめる1台”として、多くのクルマ好きから注目を集めているようです。