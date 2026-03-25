“東大卒”の伊沢拓司、人生初の不合格を経験した試験「1回落ちてるんで…」 まさかのカミングアウトにスタジオから「ええっ？」「嘘でしょ？」
東大発の知識集団「QuizKnock」の伊沢拓司が24日放送の『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』（後 8：00）に出演。人生で初めて”落ちた”試験を明かした。
【写真】”秀才美女”で話題 鈴木光さん最後のテレビ出演
同番組は、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。伊沢は賞金1000万円を目指し、平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規とタッグを組んだ。
正解を続ける中で「通学路を表す正しい標識はどっち？」という問題が出題されると、2人は「嫌な問題…」とポツリ。またお互いの予想が割れると、伊沢は「僕、免許の試験、1回落ちてるんで…」と告白した。これには宇治原も「ええっ？」と驚き、司会の劇団ひとりも「嘘でしょ？クイズ王免許落ちるの？」と声を荒げた。
これに伊沢は「そうなんですよ、落ちました1回。筆記を落ちまして。人生でちゃんと試験落ちたの、あれが最初でしたね」と語り「でも僕、2倍勉強しているんです。人の。2回受けてるから」と自信満々の様子。そして見事正解し、ガッツポーズを見せた。
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同番組は、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。伊沢は賞金1000万円を目指し、平成最強のクイズ王、京大卒・宇治原史規とタッグを組んだ。
これに伊沢は「そうなんですよ、落ちました1回。筆記を落ちまして。人生でちゃんと試験落ちたの、あれが最初でしたね」と語り「でも僕、2倍勉強しているんです。人の。2回受けてるから」と自信満々の様子。そして見事正解し、ガッツポーズを見せた。