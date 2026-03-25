国産ブランドいちごとスイーツが食べ放題！今年もすごい、ザ・リッツ・カールトン大阪のいちごブッフェ体験レポ
ザ・リッツ・カールトン大阪では、1階のイタリア料理「スプレンディード」にて毎年大人気のストロベリーアフタヌーンブッフェ(平日は大人7000円、子ども3500円、土日祝は大人7500円、子ども3750円)を、2026年4月27日(月)まで開催中。
【写真】キュートないちごスイーツの数々を、好きなだけ味わえる
今回はこちらのブッフェに、大の甘党編集部員が潜入。五感で楽しむスイーツをはじめ、2種のフレッシュいちごに9種のセイヴォリーなど、魅力をたっぷりと紹介する。
■フレッシュいちごとアイデア満載のスイーツで、いちごのおいしさを味わい尽くす
ザ・リッツ・カールトン大阪では季節ごとにさまざまなテーマのブッフェが開催されているが、なかでも好評なのが春のストロベリーブッフェ。この季節を心待ちにしているファンも多いそう。今年は「ストロベリーブロッサム」をテーマに、いちご本来のおいしさに桜の華やかさをプラスしたスイーツを味わえる。
愛らしいピンクのいちごをかたどった「抹茶ガナッシュケーキ」は、ムースの中に濃厚でなめらかな抹茶ガナッシュを潜ませた一品。見た目と味のギャップがおもしろく、シェフであるフレデリック・モローさんの遊び心が感じられた。
酸味のあるスイーツに目がない筆者のイチオシが、「レモンケーキ 緑茶シャンティとストロベリー」。レモン味のスポンジをいちごのジェリーで包み込んだスイーツで、ほおばると優しい酸味が口いっぱいに広がってキュンとするおいしさ。緑茶の香りにも癒やされる。
爽快感抜群のライチゼリーに甘酸っぱいいちごソースを重ねた「ライチゼリーとココナッツメレンゲ」は、ブッフェの合間のお口直しにもピッタリ。
ほかにもブッフェ台には、桜の生クリームでバニラクリームを包み込んだ「桜モンブラン」や、香ばしさがたまらない「ストロベリーと玄米のケーキ」、濃厚な味わいが魅力の「ピスタチオパンナコッタとストロベリーシャンティ」など、魅力的なスイーツが勢ぞろい。
果物やチョコレートにお茶などさまざまな素材をいちごと組み合わせたスイーツに、いちごのさらなるポテンシャルを感じる筆者だった。
■ブランドいちごを好きなだけ食べ比べ
見た目もキュートなスイーツだけでなく、その時期一番おいしいブランドいちごを好きなだけ味わえるところも、人気の理由。この日は「さちのか」と「ゆめのか」で、食べ比べるからこそそれぞれの香りや甘みを堪能することができた。
■できたてを味わえる「いちご大福」や、「チョコレートファウンテン」も必食
スプレンディードのアフタヌーンブッフェの名物といえば、目の前で仕上げられるライブデザート。今回は「いちご大福 カカオパルプクリーム」が登場している。
カカオパルプとはカカオの実の中にある果肉のことで、チョコとは異なるフルーティーな香りが特徴。このカカオパルプをふんだんに混ぜ込んだ生クリームにいちごを重ね、柔らかな求肥で包み込んだいちご大福は、優しい甘さにほっこり。スイーツブッフェのシメにもおすすめだ。
会場の中でも特に目を引くのが、ミルクチョコレートのチョコレートファウンテン。バニラ風味のパウンドケーキやレモンフィナンシェなどの焼き菓子から、いちごをはじめとした果物まで、好きなものをディップして楽しめる。
個人的に一番のお気に入りは、ダークチョコレートトリュフ。そのまま食べてももちろんおいしいが、ミルクチョコレートをディップすると味わいに奥行きが生まれ、チョコレート好きなら思わず笑顔になってしまうおいしさに。
より好みの味を追求するなら、さくらクリスピーやローストココナッツなど、7種のトッピングもぜひお試しを。
■セイヴォリーのおいしさも人気の理由
スイーツやいちごのおいしさはもちろん、9種のセイヴォリーも見逃せない。「鶏の生姜蒸し 独活(ウド)のサラダ」に「筍と山椒のイタリアン鯛飯」と、日本の春の食材をふんだんに用いたイタリア料理を堪能できる。
ちなみに今回のブッフェは、開始前に15分間写真や動画の撮影タイムも。ホテル公式アカウントをメンションしてInstagramに投稿すると、オリジナルのジャンボチョコレートチップクッキーが1枚もらえるので、SNSの投稿も楽しんでみては。
毎年楽しみにしているファンも多いストロベリーアフタヌーンブッフェ。土日祝の予約はすぐに埋まってしまう可能性もあるので、気になる人は早めに予約して、特別な春のひとときを楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】キュートないちごスイーツの数々を、好きなだけ味わえる
今回はこちらのブッフェに、大の甘党編集部員が潜入。五感で楽しむスイーツをはじめ、2種のフレッシュいちごに9種のセイヴォリーなど、魅力をたっぷりと紹介する。
■フレッシュいちごとアイデア満載のスイーツで、いちごのおいしさを味わい尽くす
ザ・リッツ・カールトン大阪では季節ごとにさまざまなテーマのブッフェが開催されているが、なかでも好評なのが春のストロベリーブッフェ。この季節を心待ちにしているファンも多いそう。今年は「ストロベリーブロッサム」をテーマに、いちご本来のおいしさに桜の華やかさをプラスしたスイーツを味わえる。
愛らしいピンクのいちごをかたどった「抹茶ガナッシュケーキ」は、ムースの中に濃厚でなめらかな抹茶ガナッシュを潜ませた一品。見た目と味のギャップがおもしろく、シェフであるフレデリック・モローさんの遊び心が感じられた。
酸味のあるスイーツに目がない筆者のイチオシが、「レモンケーキ 緑茶シャンティとストロベリー」。レモン味のスポンジをいちごのジェリーで包み込んだスイーツで、ほおばると優しい酸味が口いっぱいに広がってキュンとするおいしさ。緑茶の香りにも癒やされる。
爽快感抜群のライチゼリーに甘酸っぱいいちごソースを重ねた「ライチゼリーとココナッツメレンゲ」は、ブッフェの合間のお口直しにもピッタリ。
ほかにもブッフェ台には、桜の生クリームでバニラクリームを包み込んだ「桜モンブラン」や、香ばしさがたまらない「ストロベリーと玄米のケーキ」、濃厚な味わいが魅力の「ピスタチオパンナコッタとストロベリーシャンティ」など、魅力的なスイーツが勢ぞろい。
果物やチョコレートにお茶などさまざまな素材をいちごと組み合わせたスイーツに、いちごのさらなるポテンシャルを感じる筆者だった。
■ブランドいちごを好きなだけ食べ比べ
見た目もキュートなスイーツだけでなく、その時期一番おいしいブランドいちごを好きなだけ味わえるところも、人気の理由。この日は「さちのか」と「ゆめのか」で、食べ比べるからこそそれぞれの香りや甘みを堪能することができた。
■できたてを味わえる「いちご大福」や、「チョコレートファウンテン」も必食
スプレンディードのアフタヌーンブッフェの名物といえば、目の前で仕上げられるライブデザート。今回は「いちご大福 カカオパルプクリーム」が登場している。
カカオパルプとはカカオの実の中にある果肉のことで、チョコとは異なるフルーティーな香りが特徴。このカカオパルプをふんだんに混ぜ込んだ生クリームにいちごを重ね、柔らかな求肥で包み込んだいちご大福は、優しい甘さにほっこり。スイーツブッフェのシメにもおすすめだ。
会場の中でも特に目を引くのが、ミルクチョコレートのチョコレートファウンテン。バニラ風味のパウンドケーキやレモンフィナンシェなどの焼き菓子から、いちごをはじめとした果物まで、好きなものをディップして楽しめる。
個人的に一番のお気に入りは、ダークチョコレートトリュフ。そのまま食べてももちろんおいしいが、ミルクチョコレートをディップすると味わいに奥行きが生まれ、チョコレート好きなら思わず笑顔になってしまうおいしさに。
より好みの味を追求するなら、さくらクリスピーやローストココナッツなど、7種のトッピングもぜひお試しを。
■セイヴォリーのおいしさも人気の理由
スイーツやいちごのおいしさはもちろん、9種のセイヴォリーも見逃せない。「鶏の生姜蒸し 独活(ウド)のサラダ」に「筍と山椒のイタリアン鯛飯」と、日本の春の食材をふんだんに用いたイタリア料理を堪能できる。
ちなみに今回のブッフェは、開始前に15分間写真や動画の撮影タイムも。ホテル公式アカウントをメンションしてInstagramに投稿すると、オリジナルのジャンボチョコレートチップクッキーが1枚もらえるので、SNSの投稿も楽しんでみては。
毎年楽しみにしているファンも多いストロベリーアフタヌーンブッフェ。土日祝の予約はすぐに埋まってしまう可能性もあるので、気になる人は早めに予約して、特別な春のひとときを楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。