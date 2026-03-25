「ナリナリドットコム」終了　ネット黎明期から続いた発信、静かに幕

インターネット黎明期から独自の切り口で話題を届け続けてきたニュースサイト「ナリナリドットコム」が、2026年2月末をもってサービス終了していたことが明らかとなりました。

現在、公式サイト上では過去記事を読むことはできず、「ナリナリドットコム 重要なお知らせ」のページのみが表示される状態となっています。

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掲載されたお知らせによると、同サイトは1999年の開設以来、四半世紀にわたって更新を継続。しかし「諸般の事情」により事業を停止し、すべての活動に幕を下ろしたと説明しています。

1990年代末といえば、まだネットニュース、ネットメディアという存在そのものが手探りだった時代。そうした中で立ち上がり、以降、長きにわたって情報を発信し続けてきたことについて、運営側は「偏に読者の皆様の温かなご厚情、そして関係各位の多大なるご尽力があったればこそでございます」と感謝の言葉を寄せました。

また、情報発信のあり方や社会環境が大きく変わっていく中でも、「世の中の今」を独自の視点で切り取る姿勢を重ねてきたと振り返っています。読者とともに歩んだ時間は、「何物にも代えがたい至宝」だったともつづっています。

サイト閉鎖については「苦渋の決断」と表現。長年にわたる利用への謝意とともに、読者や関係者の今後の健勝と多幸を祈る言葉で結ばれています。

個人サイト文化の熱気が漂っていた時代から、ニュースサイトの台頭、そしてSNS全盛の現在まで。インターネット上の情報発信の変遷を見つめ続けてきた存在のひとつが、静かにその役目を終えたことになります。

＜参考・引用＞

ナリナリドットコム「ナリナリドットコム 重要なお知らせ」

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032507.html