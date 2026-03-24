TVアニメ『【推しの子】』第3期最終話となる第35話のあらすじと先行カット、WEB予告が公開された。

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集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れていくサスペンスフィクション。

2024年に放送された第2期では、作中の2.5次元舞台『東京ブレイド』に出演したアクアの復讐心にフォーカスした「2.5次元舞台編」が描かれた。第3期では、かつての想い人・ゴローの死を知ったルビーの復讐の行方が描かれる。

第3期最終話となる第35話では、アクアがさりなの母・天童寺まりなと思いがけず再会する。彼に突きつけられた残酷な現実とは。そして激務の合間を縫って演技の猛練習に励むルビーは、徐々に追い詰められていき……。

なお最終話は23時より1時間SPでの放送となる。（文＝リアルサウンド編集部）