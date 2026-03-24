俳優の風間俊介（４２）が２３日、月曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ＺＩＰ！」を卒業した。７年半、レギュラー出演していた。

初代「ＺＩＰ！」総合司会の元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの桝太一（４４）は、自身のＸで「楽しいときに もっと盛り上げてくれるというよりも、しんどいときに 寄り添い一緒に考えてくれる人でした。 人は楽しかったことばかり 記憶に残しがちですが、風間さんとだけは、しんどかった記憶も 同じくらい大切にしていたいです。 ＃風間くんありがとう」とメッセージを送った。

風間の人柄が伝わる投稿には「このメッセージに涙が出ました」「泣いてしまう」「楽しい時だけじゃなく、しんどい時に一緒にいてくれた人って本当に特別だよね。その時間まで大切にしたいっていうの、すごく伝わる」「尊すぎて胸熱くなったわ…楽しい記憶だけじゃなくそんな関係って一生の宝物だよ」など多くのコメントが寄せられている。

桝は２００４年、東京大学農学部卒、０６年、東大大学院農学生命科学研究科を終了し、日テレに入社。２２年３月末で退社した。２２年からは同志社大学ハリス理化学研究所の専任研究所員（助教）に。日テレ「真相報道バンキシャ！」のキャスターも務めている。