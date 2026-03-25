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高須幹弥「何でも食べろという状態になる」マンジャロなどGLP-1ダイエットの恐るべきリバウンド効果を断言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「BBCニュース「マンジャロをやめると4倍の早さでリバウンドする」について解説します」を公開した。



動画内で高須氏は、糖尿病や肥満症の治療薬である「マンジャロ」や「ウゴービ」などのGLP-1受容体作動薬を、ダイエット目的で安易に使用することの危険性について強い懸念を示した。



高須氏は冒頭、これらの薬が美容クリニックの自費診療で簡単に手に入る現状を指摘。

「ルッキズムに汚染されて、もっともっと痩せないといけないと思い込んでいる女性が使いすぎてしまって、健康を害している」と、若い女性を中心とした乱用問題に警鐘を鳴らした。



さらに、イギリスの医学誌「ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル」に掲載されたデータを示しつつ、薬の使用をやめると「体重が毎月平均0.8キロ増えるようになり、治療前の体重に1年半で戻ることになる」と解説。



また、イギリスの専門家の見解を引用し、薬をやめた後にリバウンドが加速する理由について、人工的なGLP-1を長期投与することで自分自身の自然なGLP-1生成が減少し、受容体の感受性も低下するためだと説明した。



高須氏はこの状態について、「まるで頭の中で何かが開いたみたいな感覚で『何でも食べろ、さあ食べろ』と言われたようだったと語る患者もいる」という事例を紹介した。



最後に高須氏は、自身が実験的に使用した際も次第に効果が薄れていく感覚があったと振り返り、睡眠薬などと同様に「効かなくなって依存してしまう」リスクを指摘。

「本来は薬に頼らず、食事制限や運動といった正しい生活習慣で痩せることが一番だ」と述べ、安易な薬の使用に頼らないよう注意を促して動画を締めくくった。