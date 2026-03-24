TBS安住紳一郎アナ「はっきり言うと地獄日」これ以上は“駄目” 生放送で言及
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、24日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演した。
【画像】「13」の候補（気象庁のアンケートより）
番組冒頭のあいさつ後、「現在、気象庁がアンケートを実施しています」と切り出した。「新しく名前をつけるために参考にしたいということなんですが、一体何の名前を決めようとしているのか。こちらをご覧ください」と、ボードを見せた。
ボードには、夏日（25度以上）、真夏日（30度以上）、猛暑日（35度以上）の説明が記載されており、「最高気温が40度以上の日の名前を決めるということなんですよね」「皆さんご存じのように、25度以上だと夏日、35度以上だと猛暑日、30度以上だと真夏日、35度以上だと猛暑日なんですが、40度以上の日が最近よく出るということで、名前を決めたいということなんですね」と説明した。
気象庁のアンケートには「13」の候補が書いてあり、安住アナは「猛暑日の上なので超猛暑日とか、劇暑日、大暑日、盛暑日、そして酷暑日ってありますよね」と読み上げ。「一部の気象予報士の方が使っているので、結構なじみがある…多分、酷暑日が優勢じゃないかなと思うんですが、気象庁が正式に決めたいということなんですね」と伝えた。
続けて「面白い味方もありまして、猛暑日を決めた2007年の候補の中に“酷暑日”が入っていたということで、将来もしかすると、45度になったときに決めるとなると、ここから選ばれるんじゃないかということで。意識の高い人はこの選択肢を見ておくといいかもしれないということなんですが」と推測した。
しかし、気温45度となると「はっきり言うと地獄日ですよね」とコメント。「やっぱりこれ以上気温が上がるのは駄目ということで、地球環境に配慮した生活を心がけたいものです」と締めくくった。
気象庁のアンケートは、２月27日から３月29日までの期間実施。名称は、アンケートの結果に加え、別途専門家へのヒアリング結果等を勘案して定める。
【画像】「13」の候補（気象庁のアンケートより）
番組冒頭のあいさつ後、「現在、気象庁がアンケートを実施しています」と切り出した。「新しく名前をつけるために参考にしたいということなんですが、一体何の名前を決めようとしているのか。こちらをご覧ください」と、ボードを見せた。
ボードには、夏日（25度以上）、真夏日（30度以上）、猛暑日（35度以上）の説明が記載されており、「最高気温が40度以上の日の名前を決めるということなんですよね」「皆さんご存じのように、25度以上だと夏日、35度以上だと猛暑日、30度以上だと真夏日、35度以上だと猛暑日なんですが、40度以上の日が最近よく出るということで、名前を決めたいということなんですね」と説明した。
続けて「面白い味方もありまして、猛暑日を決めた2007年の候補の中に“酷暑日”が入っていたということで、将来もしかすると、45度になったときに決めるとなると、ここから選ばれるんじゃないかということで。意識の高い人はこの選択肢を見ておくといいかもしれないということなんですが」と推測した。
しかし、気温45度となると「はっきり言うと地獄日ですよね」とコメント。「やっぱりこれ以上気温が上がるのは駄目ということで、地球環境に配慮した生活を心がけたいものです」と締めくくった。
気象庁のアンケートは、２月27日から３月29日までの期間実施。名称は、アンケートの結果に加え、別途専門家へのヒアリング結果等を勘案して定める。