2025年7月に沖縄県北部・やんばるにグランドオープンしたテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」。同テーマパークは、経営危機に陥っていたUSJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）をV字回復させた、マーケティング会社「刀」の森岡毅氏が手掛けたこともあり、開業前から大きな話題を呼んでいた。総工費700億円、沖縄の自然と融合した「大自然没入型」の世界観、ここでしか味わえない本物のクオリティ……。そうい