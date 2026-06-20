サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が20日、日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にメキシコから中継で生出演し、左膝の負傷でFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグのチュニジア戦を欠場する日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）について問われる場面があった。日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田は、14日（日本時間15日）のオランダ戦も解説。20日（同21日）チュニジア戦も日本