yosugalaの新曲「バニバニラ」が、4月2日より放送開始となるドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』（TOKYO MX）のエンディング主題歌に決定した。

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本ドラマは、電子コミックを実写ドラマ化したもの。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公が史上最強のライバルと出会うことから始まる、新感覚ラブコメディだ。大友花恋が主演を務め、桜井玲香、船津稜雅（超特急）らと共演する。

本情報とあわせて、エンディング主題歌「バニバニラ」を使用した30秒版のPR映像も公開されている。

■yosugala 汐見まとい コメント

このたび私たちyosugalaの楽曲「バニバニラ」が「あざとかわいいワタシが優勝」のエンディングテーマに決定しました！初めてドラマ主題歌を担当させていただけてとても嬉しいです！ありがとうございます。今回提供させていただいた楽曲「バニバニラ」は、とびきりキュートであざとい小悪魔ソングです。まさに「あざとかわいいワタシが優勝」！な仕上がりになっていますので、是非ドラマとあわせてお楽しみ下さい！

（文=リアルサウンド編集部）