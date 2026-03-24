竹内涼真の新恋人・土居志央梨を発見！　法務省前でスーツ姿…『劇場版 虎に翼』で弾けた笑顔

〈プライベートは本人に任せております〉

ネクタイにスーツ姿で、法務省の建物の前で談笑している女性……。俳優の土居志央梨（33）である。

３月上旬、東京・霞が関で、土居が映画の撮影に臨んでいた。

「’24年４月から放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の完全オリジナルストーリーとなる映画『劇場版 虎に翼』の撮影です。『虎に翼』は日本初の女性弁護士で、同じく女性初の判事、裁判所長になった三淵嘉子さんをモデルにした作品で、伊藤沙莉（31）演じるヒロインの佐田寅子（さだともこ）と志を同じくする女性たちが自ら道を切り開いていく物語。

放送時、毎日のようにX上でトレンド入りするなど社会現象を起こし、テレビ各賞を総なめにしたドラマで、今回の劇場版は完全オリジナルストーリーです。監督、脚本、主演がオリジナルメンバーなので、まだ発表されていない共演陣もほぼ変わらないだろうといわれていました」（テレビ誌ライター）

そんな中、３月20日には、寅子の同級生で、視聴者の人気を得た土居演じる山田よね（やまだよね）に焦点が当てられたスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が放送された。

「同法律事務所は、山田と戸塚純貴（33）演じる轟太一（とどろきたいち）が設立した法律事務所で、朝ドラでは描かれなかった、よねのバックストーリーをメインに事務所立ち上げまでが描かれていました。よねといえば、その性格は、社会への『怒り』が強く反映されています。スピンオフでは全編にわたり、その『怒り』に焦点が当てられており、重苦しい内容となっていました。土居の真に迫るリアルな演技に多くの視聴者は圧倒されたと思います」（前出・ライター）

そんなよねを演じる土居だが、映画撮影当日、彼女の表情は常に柔らかかった。撮影前、スーツの上にダウンコートを着た土居は、スタッフと談笑。何度も笑顔が弾けていた。「怒り」を常に持つドラマのよねとは違い、”素”の土居からは、温和な雰囲気が満ちていた。それが撮影直前、集中力が高まると笑顔は消え、厳しい表情に。周囲も緊迫感が増した様子だった。

実は、この撮影時のちょうど１週間前、土居は俳優・竹内涼真（32）との熱愛が『Smart FLASH』で報じられたばかり。記事によると、土居が連日のように竹内の都内の自宅マンションに通っているということで、双方の所属事務所は〈プライベートなことは本人に任せております〉 とコメント。２人は昨年12月に配信されたネットフリックス映画『10DANCE』で共演。

昨年２月にクランクアップしたあと、真剣交際に発展したとみられている。竹内は、大好評を博した昨年10月期ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に続き、今年１月期ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）にも主演したばかり。

公私ともに絶好調の２人の今後も気になるところだが、土居の俳優としての活躍に、ますます期待が高まっている。

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